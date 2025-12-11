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Қоғам

2025 жылы Қазақстанда балалар құқығының бұзылуына қатысты 20 шағым тіркелген

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 16:56 Фото: pexels
2025 жылдың 11 желтоқсанында Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте Оқу-ағарту министрлігінің Мектепке дейінгі білім департаментінің директоры Манара Адамова балалар мекемелерінде жоспардан тыс тексерулер жүргізудің себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Спикерден ата-аналар тарапынан түскен ресми шағымдардың статистикасы сұралды.

"Шағымдарды ресми органдар тіркейді, бірақ олар бұл статистиканы бізге бермейді. Сондықтан біз өзімізге келіп түскен және өзіміз жауап берген шағымдарды ғана есептейміз. Балалардың құқығы бұзылған бірде-бір жағдай болмауы тиіс екенін білемін, бірақ шағым түссе – демек, мәселе бар. Биыл мұндай шағымдардың саны 20-дан аспайды. Бұрындары, мысалы үш жыл бұрын олардың саны 38-ге дейін жеткен. Статистиканың төмендегені байқалады, дегенмен мұндай жағдайлар мүлде болмауы керек", – деді Манара Адамова.

Оның айтуынша, департамент бұл бағытта белсенді жұмыс жүргізіп жатыр.


"Жоспардан тыс тексерулер тек осы шағымдарға байланысты емес. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың сапасы – ең маңыздысы. Сонымен қатар қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ғимараттардың нормативтерге сәйкестігі бойынша да мәселелер бар", – деп толықтырды ол.

Еске сала кетсек, бұған дейін Қазақстанда балабақшалардың саны артқаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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