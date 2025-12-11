#Халық заңгері
Қоғам

Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады

Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 18:50 Сурет: polisia.kz
Астанада полицейлер жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде пәтерге ұрлыққа түсті деген күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Тергеу мәліметінше, күдікті қылмыс жасамас бұрын пәтерді алдын ала бақылап, үй иелерінің жоқтығына көз жеткізген.

"Сол сәтті пайдаланған ол кілт таңдау әдісімен үйге заңсыз кіріп, жатын бөлмедегі шкафтан 20 мың АҚШ долларын және зергерлік бұйымдарды — жүзік, сырға мен білезікті ұрлап кеткен", - деп хабарлады полиция.

Келтірілген материалдық шығынның жалпы көлемі 11 млн теңгеден асты. Тексеру барысында күдіктінің ұрланған ақшаның бір бөлігіне автокөлік сатып алғаны, ал зергерлік бұйымдарды ломбардқа өткізіп жібергені анықталды.

Қазіргі уақытта ол ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Барлық заттай дәлелдемелер тәркіленді.

Ұрлық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасып жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада 25 жастағы қыз алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
19:10, Бүгін
Астанада 25 жастағы қыз алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
Қызылорда облысында қарасора өсірумен айналысқан 40 жастағы ер адам ұсталды
22:05, 28 қаңтар 2025
Қызылорда облысында қарасора өсірумен айналысқан 40 жастағы ер адам ұсталды
Астанада полицейлер қала тұрғынын 800 мың теңгеге алдап кеткен күдіктіні ұстады
17:20, 02 желтоқсан 2025
Астанада полицейлер қала тұрғынын 800 мың теңгеге алдап кеткен күдіктіні ұстады
