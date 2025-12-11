Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады
Астанада полицейлер жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде пәтерге ұрлыққа түсті деген күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Тергеу мәліметінше, күдікті қылмыс жасамас бұрын пәтерді алдын ала бақылап, үй иелерінің жоқтығына көз жеткізген.
"Сол сәтті пайдаланған ол кілт таңдау әдісімен үйге заңсыз кіріп, жатын бөлмедегі шкафтан 20 мың АҚШ долларын және зергерлік бұйымдарды — жүзік, сырға мен білезікті ұрлап кеткен", - деп хабарлады полиция.
Келтірілген материалдық шығынның жалпы көлемі 11 млн теңгеден асты. Тексеру барысында күдіктінің ұрланған ақшаның бір бөлігіне автокөлік сатып алғаны, ал зергерлік бұйымдарды ломбардқа өткізіп жібергені анықталды.
Қазіргі уақытта ол ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Барлық заттай дәлелдемелер тәркіленді.
Ұрлық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасып жатыр.
