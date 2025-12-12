#Халық заңгері
Қоғам

Гуанчжоу – Алматы рейсінде жолаушы әйел қаза болды

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
Қазнетте Гуанчжоудан Алматыға ұшып келе жатқан рейсте жолаушы әйелдің қайтыс болғаны туралы ақпарат тарауда. Көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл мәліметті растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желідегі деректерге сәйкес, қайғылы оқиға 2025 жылғы 11 желтоқсанда орын алған.

"Гуанчжоудан Алматыға ұшып келе жатқан ұшақта әйел қайтыс болды. Менің ойымша, әр ұшақта алғашқы көмек көрсете алатын дәрігер болуы керек!" – деп жазылған жарияланымда.

Алматы әуежайындағы сызықтық полиция бөлімі бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғағанын хабарлады:

"Қайтыс болудың алдын ала себебі – созылмалы ауру. Жағдайлар анықталуда. Нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданады".

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жарияланбайды.

Бірнеше күн бұрын осындай қайғылы оқиға тағы болды. 2025 жылғы 10 желтоқсанда Ақтөбе – Алматы рейсінде жолаушы әйелдің жағдайы нашарлап, оны құтқару мүмкін болмады.

