Қоғам

Байқоңырдан "Протон" зымыранын ұшыру техникалық себептерге байланысты кейінге қалдырылды

Байқоңырдан &quot;Протон&quot; зымыранын ұшыру техникалық себептерге байланысты кейінге қалдырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 13:15 Сурет: Telegram/Роскосмос
15 желтоқсанда Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылуы тиіс болған "Протон-М" зымыран-тасығышының ұшырылымы үдеткіш блоктағы ақауларға байланысты тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған ақпаратты "Роскосмос" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі жариялады.

"Жоспарлы ұшырылым алдындағы тексерулер барысында үдеткіш блокта жергілікті сипаттағы техникалық сәйкессіздік анықталды", – деп мәлімдеді корпорация.

Сурет: Telegram/Роскосмос

Осыған байланысты ұшырылым "анықталған кемшіліктерді жою үшін" кейінге шегерілді. "Роскосмос" бас директорының орынбасары Иван Даниловтың айтуынша, қажетті жұмыстардың ауқымы анықталып қойған.

Сурет: Telegram/Роскосмос

Айта кетейік, "Протон" зымыраны 1960-жылдардың ортасынан бері қолданылып келеді. Алдағы уақытта оны "Ангара" зымырандар тобы алмастыруы жоспарланған.

Бұған дейін экологиялық қауіпті қызмет түрлерінің тізімі нақтыланғанын жазғанбыз.

