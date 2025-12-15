Байқоңырдан "Протон" зымыранын ұшыру техникалық себептерге байланысты кейінге қалдырылды
Сурет: Telegram/Роскосмос
15 желтоқсанда Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылуы тиіс болған "Протон-М" зымыран-тасығышының ұшырылымы үдеткіш блоктағы ақауларға байланысты тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған ақпаратты "Роскосмос" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі жариялады.
"Жоспарлы ұшырылым алдындағы тексерулер барысында үдеткіш блокта жергілікті сипаттағы техникалық сәйкессіздік анықталды", – деп мәлімдеді корпорация.
Сурет: Telegram/Роскосмос
Осыған байланысты ұшырылым "анықталған кемшіліктерді жою үшін" кейінге шегерілді. "Роскосмос" бас директорының орынбасары Иван Даниловтың айтуынша, қажетті жұмыстардың ауқымы анықталып қойған.
Сурет: Telegram/Роскосмос
Айта кетейік, "Протон" зымыраны 1960-жылдардың ортасынан бері қолданылып келеді. Алдағы уақытта оны "Ангара" зымырандар тобы алмастыруы жоспарланған.
Бұған дейін экологиялық қауіпті қызмет түрлерінің тізімі нақтыланғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript