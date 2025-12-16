Алматыда Бибігүл Төлегенованы әскери оркестрмен құттықтады
Алматы қаласы Бостандық ауданының Қорғаныс істері жөніндегі басқармасы мен Құрлық әскерлері Әскери институтының әскери қызметшілері Бибігүл Төлегенованы Тәуелсіздік күнімен және туған күнімен құттықтап, гүл шоқтарын табыстап, оған зор құрмет пен алғысын білдірді.
Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі
Туған күні еліміздің Тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келген өнер иесі өз үйінің терезесінен концертті күлімсірей тамашалады. Әскери оркестрдің өнерін әншінің өзі мен жақындары ғана емес, үйдің барлық тұрғындары да қызыға тыңдады.
Белгілі өнер иесі әскери қызметшілерді әрдайым өз шаңырағында ерекше қуанышпен, үлкен ілтипатпен қарсы алады. Бибігүл Ахметқызының көңіл күйі көтеріңкі болып, келген қонақтарды тамаша көңіл күйімен және жақсы хал-жағдайымен қуантты. Ол әскери қызметшілерді және барша қазақстандықтарды Тәуелсіздік күнімен құттықтап, баршаға мықты денсаулық, бақ-береке мен ашық аспан тіледі.
"Мен әрдайым әскери киімдегі адамдарға ерекше құрметпен қараймын. Қызметтеріңіз үшін және осындай әсерлі сыйлық үшін алғыс айтамын. Елімізге тыныштық, ал әрбір қазақстандыққа денсаулық, бейбіт өмір және ертеңгі күнге сенім тілеймін", – деді Бибігүл Төлегенова.
Бүгін, 2025 жылғы 16 желтоқсанда, Қазақстанның халық әртісі Бибігүл Төлегенова 96 жасқа толды.