#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Ақтөбе облысында ауыл тұрғыны қарызын өтеу үшін жылқы ұрлаған

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 09:51 Фото: primeminister.kz
Желтоқсан айының басында Мұғалжар ауданы аумағында еркін жайылымнан 13 жылқы ұрланды. Шаруа қожалығының басшысы келтірілген материалдық шығынды 9 млн теңге деп бағалады.

"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері аталған қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Темір ауданының тұрғынын анықтап, полиция бөліміне жеткізді.

Тергеу барысында күдіктінің қараусыз жайылып жүрген жылқыларды қораға айдап әкеліп, кейін оларды өзіне шарт бойынша сеніп тапсырылған, алайда бұрын жоғалып кеткен малы бар азаматтарға таратып бергені белгілі болды.

Жылқылардың бір бөлігі полиция қызметкерлері тарапынан тәркіленді. Алайда кейбір малды ауыл тұрғындары соғымға сойып үлгерген.

Аталған дерек бойынша мал ұрлығы белгілерімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция азаматтарға ауыл шаруашылығы жануарларының сақталуын күшейтуді, малды жайылымға беру кезінде шарт талаптарын қатаң сақтауды, сондай-ақ мал жоғалған жағдайда полицияға дереу хабарласу қажеттігін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында ауыл тұрғындары мал ұрлады деген күдікпен ұсталды
20:50, 27 тамыз 2025
Ақтөбе облысында ауыл тұрғындары мал ұрлады деген күдікпен ұсталды
Қарағанды облысында фермер мен ветеринар 339 млн жымқырған
09:41, 23 сәуір 2025
Қарағанды облысында фермер мен ветеринар 339 млн жымқырған
Шымкентте жоғары лауазымды шенеунік бюджет қаражатын талан-таражға салғаны үшін сотталды
13:22, 06 қаңтар 2025
Шымкентте жоғары лауазымды шенеунік бюджет қаражатын талан-таражға салғаны үшін сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: