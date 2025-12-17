Ақтөбе облысында ауыл тұрғыны қарызын өтеу үшін жылқы ұрлаған
"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері аталған қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Темір ауданының тұрғынын анықтап, полиция бөліміне жеткізді.
Тергеу барысында күдіктінің қараусыз жайылып жүрген жылқыларды қораға айдап әкеліп, кейін оларды өзіне шарт бойынша сеніп тапсырылған, алайда бұрын жоғалып кеткен малы бар азаматтарға таратып бергені белгілі болды.
Жылқылардың бір бөлігі полиция қызметкерлері тарапынан тәркіленді. Алайда кейбір малды ауыл тұрғындары соғымға сойып үлгерген.
Аталған дерек бойынша мал ұрлығы белгілерімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Полиция азаматтарға ауыл шаруашылығы жануарларының сақталуын күшейтуді, малды жайылымға беру кезінде шарт талаптарын қатаң сақтауды, сондай-ақ мал жоғалған жағдайда полицияға дереу хабарласу қажеттігін ескертеді.