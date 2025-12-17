–28°С-тен +3°С-қа дейін: Қазақстандағы ауа райы 18 желтоқсанда қалай өзгереді
Қазгидромет республиканың тұрғындарын 2025 жылғы 18, 19 және 20 желтоқсанға арналған ауа райына дайындады. Болжам бойынша, елдің көп бөлігінде ірі циклон әсер етеді.
"Сондықтан қар мен боран сақталады, оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жаңбыр мен қар жауып, боран болады, тау аймақтарында қарлы боран күтіледі. 18 желтоқсанда қарлы және жаңбырлы жауын-шашын болады", – делінген хабарламада.
Сондай-ақ республика бойынша жел екпіні 15–20 метр/секунд, кей жерлерде 23–28 метр/секунд күтіледі. Оңтүстік және оңтүстік-шығыста түнгі және таңғы сағаттарда тұман болады.
Температура аймақтар бойынша былай өзгереді:
- Батыс өңірлер: түнде -3…-18°С-тан -5°С-қа дейін, күндіз -5…+3°С.
- Солтүстік-батыс: түнде -7…-23°С-тан -15°С-қа дейін, күндіз -3…-15°С-тан -5°С-қа дейін.
- Солтүстік және орталық өңірлер: түнде -15…-23°С-тан -5…-15°С, күндіз -10…-18°С-тан -3…8°С.
- Шығыс: түнде -12…-28°С-тан -7…-20°С, күндіз -7…18°С-тан -5…15°С.
- Оңтүстік: түнде -3…-20°С-тан -3…-12°С, күндіз шамамен -8°С.
- Оңтүстік-шығыс: түнде және күндіз -5°С, тау аймақтарында -8…-13°С.
17 желтоқсанда Астана, Алматы, Шымкент және Қазақстанның барлық 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды.
