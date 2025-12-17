#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

–28°С-тен +3°С-қа дейін: Қазақстандағы ауа райы 18 желтоқсанда қалай өзгереді

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 13:41 Фото: akorda.kz
Қазгидромет республиканың тұрғындарын 2025 жылғы 18, 19 және 20 желтоқсанға арналған ауа райына дайындады. Болжам бойынша, елдің көп бөлігінде ірі циклон әсер етеді.
"Сондықтан қар мен боран сақталады, оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жаңбыр мен қар жауып, боран болады, тау аймақтарында қарлы боран күтіледі. 18 желтоқсанда қарлы және жаңбырлы жауын-шашын болады", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ республика бойынша жел екпіні 15–20 метр/секунд, кей жерлерде 23–28 метр/секунд күтіледі. Оңтүстік және оңтүстік-шығыста түнгі және таңғы сағаттарда тұман болады.

Температура аймақтар бойынша былай өзгереді:

  • Батыс өңірлер: түнде -3…-18°С-тан -5°С-қа дейін, күндіз -5…+3°С.
  • Солтүстік-батыс: түнде -7…-23°С-тан -15°С-қа дейін, күндіз -3…-15°С-тан -5°С-қа дейін.
  • Солтүстік және орталық өңірлер: түнде -15…-23°С-тан -5…-15°С, күндіз -10…-18°С-тан -3…8°С.
  • Шығыс: түнде -12…-28°С-тан -7…-20°С, күндіз -7…18°С-тан -5…15°С.
  • Оңтүстік: түнде -3…-20°С-тан -3…-12°С, күндіз шамамен -8°С.
  • Оңтүстік-шығыс: түнде және күндіз -5°С, тау аймақтарында -8…-13°С.

17 желтоқсанда Астана, Алматы, Шымкент және Қазақстанның барлық 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Синоптиктер 28 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
15:39, 27 желтоқсан 2022
Синоптиктер 28 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
Қазақстан бойынша желтоқсанда ауа райы құбылады: +13°С-тен -35°С-қа дейін аяз күтіледі
15:29, 03 желтоқсан 2025
Қазақстан бойынша желтоқсанда ауа райы құбылады: +13°С-тен -35°С-қа дейін аяз күтіледі
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
15:52, 07 желтоқсан 2025
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: