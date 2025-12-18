#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Қоғам

АҚШ-та бауырсақ пен балқаймаққа қызығушылық артып келеді

Казахские национальные угощения, баурсаки, лепешки, наурыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 15:03 Фото: Zakon.kz
АҚШ тұрғындары қазақтың ұлттық тағамдары – бауырсақ пен балқаймақты күнделікті таңғы асқа тұтына бастады. Қазақстандық отбасы Хьюстон қаласында дәмхана ашып, ұлттық ас мәзірін ұсыну арқылы жергілікті тұрғындардың ықыласына бөленіп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әдетте америкалықтар таңғы асқа тек кофе ішумен шектеледі. Алайда аталған дәмхананың тұрақты келушілері уақыт өте келе ұннан жасалған тағамдарға да қызығушылық таныта бастаған. Клиенттердің айтуынша, мұндағы суық кофе мен бәліштердің дәмі ерекше, деп жазады qazaqstan.tv.

Қазақстаннан барған кәсіпкер отбасы америкалық серіктесімен бірлесіп дәмхананы ашып, ғимаратты өздері жөндеп, безендірген. Ас мәзіріне бауырсақ, балқаймақ сынды ұлттық тағамдарды қосу америкалықтар тарапынан оң бағасын алған.

Кәсіпкер Абдурахман Абшүкірдің айтуынша, АҚШ-та нан өнімдерінің дәмі Қазақстандағыдай емес әрі бағасы да жоғары.

Бауырсақты көрген адамдар қызығып, алдымен дәмін татып көреді. Кейін оның ерекше әрі дәмді екенін айтып жатады, – дейді ол.

Дәмханаға тек америкалықтар ғана емес, түркі халықтарының өкілдері, соның ішінде қазақтар да жиі келеді. Олар шетелде жүрген жерлестерінің кәсібіне қолдау көрсетіп жүр.

Кәсіпкерлер алдағы уақытта сұранысқа сай ас мәзірін кеңейтіп, қазақтың ұлттық тағамдары арқылы көшпенділер мәдениетін АҚШ-та кеңінен танытуды жоспарлап отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тараздық оқушылар қар күреп жүрген жұмысшыларға бауырсақ пен шай таратып жүр
01:27, 18 қаңтар 2023
Тараздық оқушылар қар күреп жүрген жұмысшыларға бауырсақ пен шай таратып жүр
АҚШ-та шетелдік туристер үшін кейбір қызметтер қымбаттамақ
12:03, 27 қараша 2025
АҚШ-та шетелдік туристер үшін кейбір қызметтер қымбаттамақ
Қазақстандық оқушылар АҚШ-тағы робототехника бойынша чемпионатта беделді 3 марапатқа ие болды
17:41, 23 сәуір 2023
Қазақстандық оқушылар АҚШ-тағы робототехника бойынша чемпионатта беделді 3 марапатқа ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: