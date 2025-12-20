Қостанайдағы өрт кезінде 41 адам эвакуацияланды
Сурет: видео скрині
Төтенше жағдайлар министрлігінің өрт сөндірушілері өрт кезінде 41 адамды құтқарып, эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, Қостанайда Қобыланды батыр даңғылында бес қабатты тұрғын үйдің 4-қабатындағы пәтерде өрт шықты.
Оқиға туралы хабарлама 112 пультіне келіп түсті, оқиға орнына дереу өрт сөндіру бөлімшелері жіберілді. ТЖМ және полиция қызметкерлерінің күшімен 15 адам, оның ішінде 4 бала құтқарылып, 26 адам баспалдақпен эвакуацияланды.
"Өрт сөндіру жасақтарының жедел және үйлесімді іс-қимылдарының арқасында өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ". Төтенше жағдайлар министрлігі
Өрттің себебі анықталып жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript