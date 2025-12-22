Қазақстанда Энергетиктер күні атап өтілуде
2025 жылғы 30 шілдедегі бұйрықпен кәсіби мерекелер тізбесі жаңа редакцияда бекітілді. Құжатқа сәйкес, Энергетиктер күнін атап өту күні желтоқсанның үшінші жексенбісінен 22 желтоқсанға ауыстырылды.
Алайда мерекенің мәні өзгерген жоқ. Бұл күні азаматтарды жылу мен жарықпен қамтамасыз ету жолында еңбек етіп жүрген қазақстандықтарды ұлықтау дәстүрге айналған. Бұл – әсірелеусіз аса маңызды міндет.
"Энергетиктердің еңбегі жоғары жанқиярлықты, жауапкершілікті, технологиялық үдерістерді терең білуді талап етеді. Сондықтан осы мамандыққа өзін арнаған адамдар зор құрметке лайық", – деп жазылған gov.kz сайтында.
Олардың еңбегі шынымен де ең жоғары деңгейде бағаланып отыр. Мәселен, 2025 жылғы 17 желтоқсанда Ақордада өткен салтанатты іс-шарада Президент Қасым-Жомарт Тоқаев энергетика саласының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, Жұмысшы мамандықтар жылы аясында еңбек адамдарына ерекше көңіл бөлінетінін атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, энергетика Қазақстан үшін стратегиялық маңызы бар сала болып табылады.
"Тұрақты энергия көздерінсіз қуатты мемлекет құру мүмкін емес. Энергетика секторындағы жұмыс еліміздің дамуына зор үлес қосады, өйткені сіздердің еңбектеріңіздің нәтижесін әрбір отбасы, әрбір адам сезінеді. Үйлерімізді жарық пен жылумен қамтамасыз ету – оңай міндет емес. Мен сіздердің жанқиярлық еңбектеріңізді жоғары бағалаймын және баршаңызға шынайы алғысымды білдіремін", – деді ол.
Сондай-ақ Тоқаев соңғы алты жылда электр энергиясын өндіру көлемі 16 млрд киловатт-сағатқа артқанын атап өтті. Бұл Қарағанды облысы сияқты өнеркәсібі дамыған өңірдің жылдық тұтыну көлемімен шамалас. Қазіргі таңда Қазақстанның электр энергетикалық жүйесі жалпы орнатылған қуаты 25 гигаватт, нақты қолжетімді қуаты 21 гигаватт болатын 237 электр станциясын біріктіреді. Энергетикалық нысандар мен инженерлік-коммуналдық желілердің орнықтылығы айтарлықтай артты. Өткен жылыту маусымында технологиялық бұзушылықтар саны 27 пайызға азайды. Тоғыз жылу электр орталығы "қызыл" тәуекел аймағынан шығып, үш станция "жасыл" аймаққа өтті.
Мұның барлығы бүкіл елімізді жарық пен жылумен қамтамасыз етіп отырған энергетиктердің табанды еңбегінің арқасында жүзеге асты.