#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Қоғам

Қазақстандық оқушылар қысқы демалыста 10 күн демалады

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 14:44 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Екінші тоқсанның аяқталуына санаулы күндер қалды. Бүгін, 2025 жылғы 22 желтоқсанда, Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі Zakon.kz сайтына Қазақстандағы мектеп оқушыларының қысқы каникулының қашан басталып, қашан аяқталатынын мәлімдеді.

Ведомство дерегіне сәйкес:

"Қазақстан мектептеріндегі каникул 10 күнтізбелік күнге созылады – 2025 жылғы 29 желтоқсаннан 2026 жылғы 7 қаңтарға дейін (қоса алғанда)".

Мамандар балаларға бос уақытты тиімді әрі пайдалы өткізуге кеңес береді.

Атап айтқанда:

  • кітап оқу;
  • танымдық экскурсияларға, көрме залдарына, ғылыми орталықтарға бару;
  • спорттық ойындарға қатысу, коньки мен шаңғы тебу;
  • қайырымдылық акцияларына және басқа да іс-шараларға қатысу.

Айта кетейік, бұған дейін, күз мезгілінде, Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) жазғы демалыс кезінде қанша оқушы жұмысқа орналасқанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық бірінші сынып оқушылары қосымша қысқы демалыста 7 күн демалады
09:32, 29 қаңтар 2025
Қазақстандық бірінші сынып оқушылары қосымша қысқы демалыста 7 күн демалады
Қазақстандық оқушылардың қысқы демалысы неше күнге созылады
09:44, 10 желтоқсан 2024
Қазақстандық оқушылардың қысқы демалысы неше күнге созылады
Қазақстандық оқушылар күзгі каникулда 7 күн демалады
13:46, 20 қазан 2025
Қазақстандық оқушылар күзгі каникулда 7 күн демалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: