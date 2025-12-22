Қазақстандық оқушылар қысқы демалыста 10 күн демалады
Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Екінші тоқсанның аяқталуына санаулы күндер қалды. Бүгін, 2025 жылғы 22 желтоқсанда, Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі Zakon.kz сайтына Қазақстандағы мектеп оқушыларының қысқы каникулының қашан басталып, қашан аяқталатынын мәлімдеді.
Ведомство дерегіне сәйкес:
"Қазақстан мектептеріндегі каникул 10 күнтізбелік күнге созылады – 2025 жылғы 29 желтоқсаннан 2026 жылғы 7 қаңтарға дейін (қоса алғанда)".
Мамандар балаларға бос уақытты тиімді әрі пайдалы өткізуге кеңес береді.
Атап айтқанда:
- кітап оқу;
- танымдық экскурсияларға, көрме залдарына, ғылыми орталықтарға бару;
- спорттық ойындарға қатысу, коньки мен шаңғы тебу;
- қайырымдылық акцияларына және басқа да іс-шараларға қатысу.
Айта кетейік, бұған дейін, күз мезгілінде, Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) жазғы демалыс кезінде қанша оқушы жұмысқа орналасқанын хабарлаған болатын.
