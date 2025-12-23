#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Қоғам

Үкімет ет экспортына шектеу қойды – Жұманғарин пікір білдірді

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 13:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-премьер Серік Жұманғарин 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкіметте өткен брифингте сиыр етін экспортқа шығару шектеулерінің енгізілу себептерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, үкімет нарықтағы ет балансына мұқият бақылау жүргізуде.

"Біз рекордтық көрсеткішке жақындап келеміз – шамамен 30 мың тоннаны экспорттадық, және 40 мың тоннаны экспорттай аламыз. Бірақ бұл ішкі нарықтағы бағаға әсер етеді. Сондықтан біз экспорт мүмкіндігін өзінде жеке мал бордақылау алаңдары мен ет комбинаттары бар кәсіпорындарға квоталадық. Өйткені экспорт тек ет комбинатынан жүзеге асады", – деді Жұманғарин.

Оның сөзінше, бұл шара Қазақстан мал шаруашылығының тиімді әлеуетін пайдалану үшін қажет.

"Тиімсіз жағдай болмауы үшін, яғни қайда да бір жерден әлі жетілмеген, салмақ қоспаған малды түгел "құлатып" кетпеу үшін. Бұл біздің мал шаруашылығы әлеуетін тиімсіз пайдалану болып саналады. Экспортқа тыйым салу туралы сөз жоқ", – деп түсіндірді вице-премьер.

Естеріңізге сала кетейік, кеше Қазақстанда сиыр етін экспорттауға қойылған шектеулер ұзартылған болатын.

Жұманғарин: 2026 жылы ҚҚС-ға байланысты тұрғын үй бағасының өсуіне негіз жоқ
15:16, Бүгін
Жұманғарин: 2026 жылы ҚҚС-ға байланысты тұрғын үй бағасының өсуіне негіз жоқ
"Болжаумен айналыспаймын": Жұманғарин ет бағалары туралы пікір білдірді
13:35, Бүгін
"Болжаумен айналыспаймын": Жұманғарин ет бағалары туралы пікір білдірді
Жұманғарин ет пен картоп бағасы жайлы: Шаруа еңбегінен табыс табуы тиіс
14:48, 08 қыркүйек 2025
Жұманғарин ет пен картоп бағасы жайлы: Шаруа еңбегінен табыс табуы тиіс
