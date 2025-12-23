Жұманғарин: 2026 жылы ҚҚС-ға байланысты тұрғын үй бағасының өсуіне негіз жоқ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкіметте өткен брифингте келесі жылы ҚҚС есебінен тұрғын үй бағасының өсуі күтілмейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналист жылжымайтын мүлік бағасының шарықтау шегіне жеткенін және ҚҚС енгізуге байланысты 2026 жылы тұрғын үй құнының өсу мүмкіндігін сұрады.
"Мен болжам жасамаймын, нарықтың мінез-құлқына әсер еткім келмейді. Нарықтың өзі өсуде. Биылғы жылы тұрғын үй бағасы көтерілді. Бастапқы және қайталама нарықта да екі таңбалы өсім болды. Ол нарықтық факторларға байланысты өсті – сұраныс пен ұсыныс. Өз кезегінде, теңге бағамының әлсіреуі белгілі бір әсер еткен болуы мүмкін, өйткені жылжымайтын мүлік әрқашан инвестициялар үшін, әсіресе меншікті капиталды инвестициялаудың басқа нұсқаларын қолданбайтындар үшін "тыныш айлақ" болды. Бұл көп факторлы модель", – деді Жұманғарин.
Оның айтуынша, ҚР Салық кодексінде белгіленген нормаларды ескере отырып, келесі жылы тұрғын үй бағасының өсуі, оның ішінде ҚҚС есебінен күтілмейді. Ол тек "алыпсатарлық көңіл-күй" болуы мүмкін деп санайды.
Бұған дейін 2026 жылы бизнеске шамамен 24 млрд теңге субсидия қажет болатындығын жазғанбыз.
