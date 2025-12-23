#Халық заңгері
Қоғам

"Болжаумен айналыспаймын": Жұманғарин ет бағалары туралы пікір білдірді

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Вице-премьер – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкіметте өткен брифингте сиыр етін экспортқа шығару шектеулерін енгізудің Қазақстандағы ет бағасын төмендетуге ықпалын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, ет бағалары тұрақтануы тиіс.

"Мен болжаммен айналыспаймын. Бірақ сиыр еті бағасын тұрақтандыруға бұл шешім, оның ішінде экспортқа шектеу енгізу, әрине әсер етеді. Бұл әкімшілік шара, және олар ұзақ өмір сүрмейді", – деді Жұманғарин.

Сонымен қатар, ол келесі жыл мал шаруашылығын белсенді дамыту жылы болатынын атап өтті:

"Екі жыл бойы біз егін шаруашылысына жақсы инвестиция салдық, екі жыл бойы өнім мол болды. Бұл іс үшін несие ресурстарын арттырдық, өнімді қорғадық. Енді дәл осындай жұмыстар мал шаруашылығы саласында жүргізілуі тиіс", – деді вице-премьер.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
