Мемлекеттік қызметкерлерге жаңа мораторий енгізу мүмкіндігі талқыланды – Жұманғарин
Вице-премьер – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкімет отырысында мемлекеттік орган қызметкерлеріне арналған жаңа автокөліктер мен кеңсе орындықтарын сатып алу бойынша мораторийлерді енгізу мүмкіндігін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер 2020 жылы мемлекеттік органдарға техника мен автокөліктерді сатып алу үшін үш жылдық мораторий енгізілгенін еске салып, жаңа мораторий енгізу жоспарланып жатқанын сұрады.
"Қазіргі уақытта бізде жаңа әкімшілік ғимараттар салуға мораторий бар. Барлық сатып алуларға бұрыннан мораторий қойылған. Шынымды айтсам, біз ұзақ уақыт ештеңе алмаймыз", – деді Жұманғарин.
Министрдің айтуынша, мораторийге тек жаңа құрылған аумақтық субъектілер ғана қатысты емес:
"Жаңа өңірлер құрылды, сондықтан кей жерлерде ғимарат салу қажет, кейде жағдай мүлде шешілмейтін деңгейде болады. Сондай-ақ штат санын көбейтуге қатысты ерекшеліктер бар", – деп түсіндірді министр.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы қыркүйекте Қазақстанда мемлекеттік органдарға арналған ғимараттар салуға және бюджеттік емес қорлар құруға мораторий енгізілген болатын.
