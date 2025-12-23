#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қоғам

Мемлекеттік қызметкерлерге жаңа мораторий енгізу мүмкіндігі талқыланды – Жұманғарин

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 13:15 Фото: Zakon.kz
Вице-премьер – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 23 желтоқсанда Үкімет отырысында мемлекеттік орган қызметкерлеріне арналған жаңа автокөліктер мен кеңсе орындықтарын сатып алу бойынша мораторийлерді енгізу мүмкіндігін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер 2020 жылы мемлекеттік органдарға техника мен автокөліктерді сатып алу үшін үш жылдық мораторий енгізілгенін еске салып, жаңа мораторий енгізу жоспарланып жатқанын сұрады.

"Қазіргі уақытта бізде жаңа әкімшілік ғимараттар салуға мораторий бар. Барлық сатып алуларға бұрыннан мораторий қойылған. Шынымды айтсам, біз ұзақ уақыт ештеңе алмаймыз", – деді Жұманғарин.

Министрдің айтуынша, мораторийге тек жаңа құрылған аумақтық субъектілер ғана қатысты емес:

"Жаңа өңірлер құрылды, сондықтан кей жерлерде ғимарат салу қажет, кейде жағдай мүлде шешілмейтін деңгейде болады. Сондай-ақ штат санын көбейтуге қатысты ерекшеліктер бар", – деп түсіндірді министр.

Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы қыркүйекте Қазақстанда мемлекеттік органдарға арналған ғимараттар салуға және бюджеттік емес қорлар құруға мораторий енгізілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Болжаумен айналыспаймын": Жұманғарин ет бағалары туралы пікір білдірді
13:35, Бүгін
"Болжаумен айналыспаймын": Жұманғарин ет бағалары туралы пікір білдірді
"Байлар көп төлеуі тиіс": Серік Жұманғарин салық реформасының мәнін түсіндірді
13:54, 09 сәуір 2025
"Байлар көп төлеуі тиіс": Серік Жұманғарин салық реформасының мәнін түсіндірді
Жұманғарин ет пен картоп бағасы жайлы: Шаруа еңбегінен табыс табуы тиіс
14:48, 08 қыркүйек 2025
Жұманғарин ет пен картоп бағасы жайлы: Шаруа еңбегінен табыс табуы тиіс
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: