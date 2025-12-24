Елордада аспаздың сөмкесінен тыйым салынған заттар анықталды
Жеке тінту барысында сөмкесінен сұр-жасыл түсті, өзіне тән иісі бар 7 орам марихуана, сары түсті сұйық консистенциялы гашиш майына тән иісі бар 20 пластик құты, сондай-ақ өсімдік тектес қою сұр түсті өзіне тән иісі бар 10 орам каннабис шайыры табылды.
Ер адам өзінің аспаз болып жұмыс істейтінін айтып, бұл заттарды "тағамдарға арналған дәмдеуіштер" деп түсіндірген. Оның елордадағы мейрамханалардың бірінде жұмыс істейтіні расталғанымен, тәркіленген заттардың тағам өнімдеріне ешқандай қатысы жоқ екені анықталды.
Аталған дерек бойынша ер адамға қатысты есірткі құралдарын заңсыз сақтау фактісімен қылмыстық іс қозғалды.
Полиция есірткінің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бағытындағы жұмыстарды жалғастырып, азаматтарға тыйым салынған заттарды сақтау және тарату үшін заңда жауапкершілік қарастырылғанын еске салады.