Навигациялық пломбаларды пайдаланып, халықаралық Т/Ж тасымалдарын қадағалау қызметтерінің бағалары бекітілді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 18 желтоқсанда Өнеркәсіп және цифрлық даму министрлігінің Аэроғарыш комитеті төрағасының міндетін атқарушының бұйрығымен электрондық идентификаторларды (навигациялық пломбаларды) пайдалана отырып, халықаралық теміржол тасымалдарын қадағалау қызметтерінің бағалары бекітілді.
Ұлттық тасымалдарды қадағалау ақпараттық жүйесінің операторы көрсететін халықаралық теміржол тасымалдарын электрондық идентификаторлар (навигациялық пломбалар) арқылы қадағалау қызметтеріне мынадай бағалар белгіленді:
- Қадағалау нысанын тасымалдауды бастау және оны қадағалау – 70 001 теңге (ҚҚС-сыз);
- Қадағалау нысанын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағы арқылы өткізу – 28 590 теңге;
- Қадағалау нысанын тасымалдауды қадағалауды аяқтау – 55 905 теңге.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript