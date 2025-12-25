#Халық заңгері
Қоғам

Навигациялық пломбаларды пайдаланып, халықаралық Т/Ж тасымалдарын қадағалау қызметтерінің бағалары бекітілді

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 10:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 18 желтоқсанда Өнеркәсіп және цифрлық даму министрлігінің Аэроғарыш комитеті төрағасының міндетін атқарушының бұйрығымен электрондық идентификаторларды (навигациялық пломбаларды) пайдалана отырып, халықаралық теміржол тасымалдарын қадағалау қызметтерінің бағалары бекітілді.

Ұлттық тасымалдарды қадағалау ақпараттық жүйесінің операторы көрсететін халықаралық теміржол тасымалдарын электрондық идентификаторлар (навигациялық пломбалар) арқылы қадағалау қызметтеріне мынадай бағалар белгіленді:

  • Қадағалау нысанын тасымалдауды бастау және оны қадағалау – 70 001 теңге (ҚҚС-сыз);
  • Қадағалау нысанын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағы арқылы өткізу – 28 590 теңге;
  • Қадағалау нысанын тасымалдауды қадағалауды аяқтау – 55 905 теңге.

Бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
