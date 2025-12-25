#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Қоғам

Астанада фельдшер Ұлдана Мырзуанды еске алу рәсімі өтті

Астанада фельдшер Ұлдана Мырзуанды еске алу рәсімі өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 15:04 Сурет: Instagram/rustemova_aliya
Бүгін, 2025 жылғы 25 желтоқсанда Астанада қалалық жедел медициналық жәрдем станциясының базасында қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан фельдшер Ұлдана Мырзуанды еске алуға арналған мемориалдық тақтаның ашылу салтанаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Instagram парақшасында оқиға орнынан бейнежазба жариялай отырып, мәлімдеді.

"Біз Ұлдананың жадына басымызды иеміз. Оның әрекеті – шынайы батылдықтың, адалдықтың және жоғары біліктіліктің мысалы.Ұлдана туралы естелік ол оқыған медициналық колледждің қабырғасында сақталады: аудиториялардың біріне оның есімі беріледі. Бұл тек құрмет белгісі емес, сондай-ақ, болашақ дәрігерлерге адамдарға және таңдаған мамандыққа қызмет етудегі бағыт-бағдар",- деді министр.

Сондай-ақ, министр Ұлдананың колледжді үздік тамамдағаннан кейін елордалық жедел жәрдем қызметінде төрт жыл фельдшер болып жұмыс істегенін айтты. Осы уақыт ішінде ол әріптестерінің шынайы құрметі мен науқастардың ризашылығына ие болды.

Айта кетсек, 2025 жылы 8 қарашада Астанада Тәуелсіздік даңғылы бойындағы тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасы опырылып, үйінді астында қалған адамдарды құтқару кезінде қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы фельдшерінің басына кондиционер қондырғысы құлаған. Ол ес-түссіз күйде ауруханаға жеткізілген. 12 қарашада денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Оспанов фельдшердің жағдайы ауыр күйінде қалып отырғанын айтқан. Ал 18 қарашада 23 жастағы жас келіншектің қайтыс болғаны белгілі болды. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова қызмет бабында қаза тапқан Ұлдана Мырзуанның отбасына көңіл айтты. Мемлекет басшысының Жарлығымен қызметтік борышын үлгілі атқарғаны, қиын-қыстау жағдайда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін Ұлдана Қалдарханқызы Мырзуан (марқұм) "Ерлігі үшін" медалімен марапатталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елордалық фельдшер, марқұм Ұлдана Мырзуан "Ерлігі үшін" медалімен марапатталды
19:25, 18 қараша 2025
Елордалық фельдшер, марқұм Ұлдана Мырзуан "Ерлігі үшін" медалімен марапатталды
Тараздағы әскери қоймада болған жарылыста қаза тапқан өрт сөндірушіге арналған мурал ашылды
17:26, 25 мамыр 2023
Тараздағы әскери қоймада болған жарылыста қаза тапқан өрт сөндірушіге арналған мурал ашылды
Астаналық құтқарушылар қаза болған әріптестерін еске алды
16:10, 18 ақпан 2023
Астаналық құтқарушылар қаза болған әріптестерін еске алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: