#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Қоғам

Мемлекет басшысы: Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім соңғы он жылда 2,5 есе өсті

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:29 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті диқандардың соңғы екі жылда рекордтық астық жинап, қамбаларды толтырғанын атап өтті.

Мемлекет шаруаларға қаржылық қолдау көрсетудің тиімді жолдарын ұсынады. Көктемгі егіс және күзгі жиын-терін жұмыстары үшін жеңілдікпен несие берілетін болды. Биыл осы мақсатқа 1 триллион теңге бөлінді. Бұл – бес жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда 10 есе көп.

Дегенмен, Мемлекет басшысы Үкіметке ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру бойынша белсенді жұмыс істеуді ескертті.

"Қомақты қаражатты субсидия ретінде беру ең жақсы тәсіл деп айтуға болмайды. Көрші елдерде мұндай көмекті ешкім бермейді, тегін деген ұғым мүлдем жоқ", – деді Президент.

Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығын дамытудағы қолдаудың сапасы мен тиімділігін арттырудың маңызды екенін атап көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы барлық өңірде Инклюзивті спорт орталығын салу тапсырмасын берді
16:31, Бүгін
Мемлекет басшысы барлық өңірде Инклюзивті спорт орталығын салу тапсырмасын берді
Мемлекет басшысы: Қазақстан экономикасы 2024 жылы жаһандық сын-қатерлерге қарамастан 5,1 пайызға өсті
10:58, 29 мамыр 2025
Мемлекет басшысы: Қазақстан экономикасы 2024 жылы жаһандық сын-қатерлерге қарамастан 5,1 пайызға өсті
Соңғы жылдары Қазақстанда орташа жалақы қанша есе өсті
15:11, 17 мамыр 2024
Соңғы жылдары Қазақстанда орташа жалақы қанша есе өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: