Ұлттық Ұланның бөлімі биыл 61 қылмыстың бетін ашқан
Ұлттық Ұланның 5573 әскери бөлімі биыл 61 қылмыстың бетін ашқан. 200-ден астам адамға көмек қолын созын созып, жетеуін өрттен аман алып қалған.
Өзіне қол жұмсамақ болған 2 адамды құтқарған.
Қаланы тұрғындар мен қонақтар үшін қауіпсіз ету қызметкерлер үшін басты міндет, деп жазады qazaqstan.tv.
Сондықтан Ұлттық Ұлан күн сайын патрульдік бақылауға шығады. Қала тыныштығын күзетеді.
"Әрбір ауданда 3 ротадан түседі. Бізде 4 жедел мақсаттағы батальон бар. Ол 5 ауданға бөлінеді. Әр ротаға өзінің бекітіліп берген аудандары бар. Сол бойынша әскери қызметшілер тағайындалады күнделікті. Қызмет уақыты 17:00-ден 23:00-ге дейін." Бижан Үсенов, Ұлттық Ұлан 5573 әскери бөлімінің №12 жауынгерлік қамтамасыз ету рота командирі
