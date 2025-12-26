#Халық заңгері
Қоғам

Ұлттық Ұланның бөлімі биыл 61 қылмыстың бетін ашқан

Национальная гвардия Республики Казахстан, национальная гвардия РК, нацгвардия РК, НГ РК, Ұлттық ұлан, ҚР ҰҰ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 14:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ұлттық Ұланның 5573 әскери бөлімі биыл 61 қылмыстың бетін ашқан. 200-ден астам адамға көмек қолын созын созып, жетеуін өрттен аман алып қалған.

Өзіне қол жұмсамақ болған 2 адамды құтқарған.

Қаланы тұрғындар мен қонақтар үшін қауіпсіз ету қызметкерлер үшін басты міндет, деп жазады qazaqstan.tv.

Сондықтан Ұлттық Ұлан күн сайын патрульдік бақылауға шығады. Қала тыныштығын күзетеді.

"Әрбір ауданда 3 ротадан түседі. Бізде 4 жедел мақсаттағы батальон бар. Ол 5 ауданға бөлінеді. Әр ротаға өзінің бекітіліп берген аудандары бар. Сол бойынша әскери қызметшілер тағайындалады күнделікті. Қызмет уақыты 17:00-ден 23:00-ге дейін." Бижан Үсенов, Ұлттық Ұлан 5573 әскери бөлімінің №12 жауынгерлік қамтамасыз ету рота командирі
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
