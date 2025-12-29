Мәжіліс цифрландыру үдерістерін реттеу жөніндегі Сенаттың түзетулерін қабылдады
Мәжіліс депутаттары 2025 жылғы 29 желтоқсанда цифрландыру, көлік және кәсіпкерлік мәселелері бойынша заңнамаға енгізілген Сенаттың түзетулерін қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Жалпы саны 674 позиция мақұлданды.
"Аталған заң ағымдағы жылдың 25 желтоқсанында Парламент Сенатында қаралды. Сенат салыстырмалы кестеге 16 позиция енгізді. Бұл түзетулер нақтылаушы сипатқа ие және Мәжіліс қабылдаған нормалардың тұжырымдамалық қағидаттарын өзгертпейді",– делінген құжатқа берілген қорытындыда.
Айта кетейік, 25 желтоқсанда Сенат елдің Цифрлық кодексін мақұлдаған болатын.
