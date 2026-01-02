#Халық заңгері
Қоғам

"Таза Қазақстан": онлайн-платформаға астаналықтардан 3 600-ден астам өтінім түсті

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 17:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Елордада абаттандыру, көгалдандыру және жол жөндеу мәселелері бойынша өтінім жолдауына арналған "Таза Қазақстан" онлайн-платформасының жұмысы нәтижелі түрде жалғасып келеді. Қала тұрғындары арасында бұл қызметке сұраныс жоғары, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік ақпаратына сүйенсек, "Таза Қазақстан" платформасы арқылы әрбір қала тұрғыны абаттандыруға қатысты өзекті мәселелерді көтере алады.

"Платформа іске қосылғаннан бері мұнда барлығы 3 669 өтінім келіп түскен. Оның 3 305-і толық орындалған, тағы 3 өтінім орындалу үстінде, қалғаны – қаралу сатысында. Өтінімдердің басым бөлігі аумақтарды абаттандыру, көшелерді жарықтандыру, жол жөндеу, көгалдандыру, сондай-ақ рұқсатсыз қоқыс үйінділерін жою мәселелеріне қатысты",- делінген ақпаратта.

Барлық ескерту мен ұсыныс уақтылы қаралып, тұрғындарға келтірілетін қолайсыздықтарды барынша азайтуға мүмкіндік беріп отыр.

"Таза Қазақстан" қызметінің басты артықшылығы – тұрғындармен жедел әрі ашық байланыстың қамтамасыз етілуі.

Бұған дейін Алматыда Жаңа жыл түні 21 сәби дүниеге келгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
