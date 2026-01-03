#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі демалушыларға маңызды ескерту жасады

Мерекелік күндері Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі халық көп жиналатын демалыс орындарында – таулы аймақтарда және сырғанауға арналған төбелерде алдын алу шараларын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 15:25 Сурет: ҚР ТЖМ
Мерекелік күндері Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі халық көп жиналатын демалыс орындарында – таулы аймақтарда және сырғанауға арналған төбелерде алдын алу шараларын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құтқарушылар қысқы демалыс кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Азаматтарға тек арнайы жабдықталған жолақтарда сырғанау, қоршаулардан шықпау және міндетті түрде қорғаныш дулығасын кию ұсынылады. Үрлемелі шанамен (тюбингпен) сырғанаған кезде көлік құралдарына байланып жүруге тыйым салынады, сондай-ақ қауіпсіз арақашықтықты сақтау маңызды.

Сонымен қатар мамандар ауа райы жағдайын және жедел қызметтердің ресми ескертулерін мұқият бақылауға кеңес береді. Балалардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударылып отыр: олар сырғанау алаңдары мен беткейлерде тек ересектердің бақылауымен ғана болуы тиіс.

ҚР ТЖМ өкілдерінің айтуынша, осы қарапайым қағидаларды сақтау қысқы демалыс кезінде жарақаттар мен төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Қарағанды облысында қыстаудан қайтар жолда жоғалған адамдарды құтқарушылардың тапқаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарға ескерту жасады
13:21, 04 қараша 2023
Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарға ескерту жасады
Төтенше жағдайлар министрлігі күн райының бұзылуына байланысты ескерту жасады
15:47, 07 желтоқсан 2023
Төтенше жағдайлар министрлігі күн райының бұзылуына байланысты ескерту жасады
Төтенше жағдайлар министрлігі Жаңа жыл қарсаңында халыққа үндеу жасады
12:51, 28 желтоқсан 2023
Төтенше жағдайлар министрлігі Жаңа жыл қарсаңында халыққа үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: