#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Қазақстанда өрт қауіпсіздігі тексерілетін тұрғын үйлер анықталды

Алматы, виды города Алматы, Новая площадь, Площадь Республики, акимат города Алматы, здание акимата города Алматы, здание акимата Алматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 13:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғын үйлерді өрт қауіпсіздігі тұрғысынан тексеру тәртібі туралы түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік мәліметінше, өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау тәртібі Қазақстан Кәсіпкерлік кодексімен реттеледі.

Оның талаптарына сәйкес, мемлекеттік бақылау жоғары және орташа тәуекел деңгейіндегі объектілерде жүргізіледі. "Азаматтық қорғау туралы" заңға сәйкес, бақылау профилактикалық сипатта жасалып, объектіге барып тексеру арқылы жүзеге асады.

Объективті критерийлер бойынша, биіктігі 28 метрден асатын көпқабатты тұрғын үйлер жоғары тәуекел санатына жатқызылады және жылына бір реттен артық емес мемлекеттік тексеруге жіберіледі. Бұл тексерулер алты ай сайын жасалған тізім негізінде өткізіледі.

Жаңа өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестік бойынша қорытынды жасаудың толық ережелері осы материалда көрсетілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қалай өзгереді
15:40, Бүгін
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қалай өзгереді
Объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды беру: жаңа ережелер
09:03, 03 қыркүйек 2025
Объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды беру: жаңа ережелер
Қостанайда азық-түлік дүкеніндегі өрт шығып, көпқабатты үйдің ондаған тұрғыны эвакуацияланды
14:18, 16 ақпан 2025
Қостанайда азық-түлік дүкеніндегі өрт шығып, көпқабатты үйдің ондаған тұрғыны эвакуацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: