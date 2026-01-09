#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Қоғам

Алматы көшелері жаңа жыл мерекесінде бос қалды

Алматы, виды города Алматы, Новая площадь, Площадь Республики, акимат города Алматы, здание акимата города Алматы, здание акимата Алматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 11:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сарапшылардың зерттеуіне сәйкес, 2025 жылғы 28 желтоқсаннан 2026 жылғы 4 қаңтарға дейін Алматыдағы көлік қозғалысы тұрақты заңдылықтарды көрсетеді: жылдың соңғы жұмыс күнінде қозғалыс ең жоғары, 1 қаңтарда көшелер біршама бос болады, ал 2–3 қаңтарда белсенділік қайта артады.

Жыл соңындағы қозғалыс – ең көп күн

2024 жылы соңғы жұмыс күні 30 желтоқсан болды (1,68 млн сапар), ал 2025 жылы – 29 желтоқсан (1,56 млн сапар).

Магистральдар мен қалаға кіреберістер

Негізгі көшелердегі орташа тәуліктік көлік ағыны 12,5%-ға өскен, ал қалаға кіріс пен шығыс жолдары бойынша – 12%-ға артқан.

1 қаңтар – жылдың ең тыныш күні

Бұл күні көлік қозғалысы шамамен 50%-ға төмендейді: жолдарда барлығы 380–420 мың автокөлік болады. Дегенмен, 2026 жылғы 1 қаңтар сағат 01:00-де 4,5 мың көлік тіркелген – бұл 2025 жылмен салыстырғанда екі есе көп (2,7 мың). Адамдар мереке өткізу орындары арасында жиірек қозғалады.

Қозғалыстың қайта артуы

2 қаңтарда көлік белсенділігі шамамен 10%-ға артады, ал 3 қаңтарда 20%-ға күрт көбейеді. Бұл алматылықтар қонаққа, сауда орталықтарына және қала сыртқа шығатынына байланысты болуы мүмкін.

Жаңа жылдағы көлік қозғалысы жылдағы ең болжамды кезеңдердің бірі болып саналады. Сарапшылардың айтуынша, әр жылдағы сценарийлер аптаның күндерін есепке ала отырып, бір-біріне өте ұқсас.

Сонымен қатар, бір күн бұрын Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі жолдар мен қоғамдық орындардағы қауіпсіздікті арттыру және құқық бұзушылықтың алдын алу үшін полиция дрондарды қолдана бастағанын хабарлаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаздың соңы мен күздің бірінші күнінде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
15:16, 29 тамыз 2025
Жаздың соңы мен күздің бірінші күнінде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
1-3 қазанда Астана, Алматы мен Шымкент тұрғындарын ерекше ауа райы күтіп тұр
15:24, 30 қыркүйек 2025
1-3 қазанда Астана, Алматы мен Шымкент тұрғындарын ерекше ауа райы күтіп тұр
Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апаты: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
17:07, Бүгін
Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апаты: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: