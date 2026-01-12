#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

"103" станциясында төрт қызметкер ұсталды: мемлекетке 850 млн теңге зиян келтірілген

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Астана прокуратурасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) департаментімен бірлесіп 2020–2023 жылдар аралығындағы жедел жәрдем станциясының бюджеттік қаражатын жымқырған схеманы тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана прокуратурасының баспасөз қызметінің 2026 жылғы 12 қаңтарға берген деректері бойынша тексеру барысында санитарлық көліктердің автожабдықтарын заңсыз есептен шығару және қызмет көрсетуге жалған келісімшарттар жасау фактілері тіркелген.

Соның салдарынан жұмыс техникасының саны азайып, қалған автокөліктер бөлшектердің ұрлануы себепті эксплуатациядан шығарылған.

Қазіргі таңда "103" станциясының автопаркі толық қалпына келтірілген.

"Станциядан төрт қызметкер ұсталды, олардың ішінде екі орта буын басшысы мен директор бар. Олардың әрекеттері мемлекетке 850 млн теңге зиян келтірді", – деп хабарлады Астана прокуратурасының баспасөз қызметі.

Бұл әрекеттер ҚР Қылмыстық кодексінің топ болып аса ірі мөлшерде бөтен мүлікті иемдену баптары бойынша бағаланды.

"Қылмыстық іс сотқа жолданды", – делінген соңғы хабарламада.

Айта кетейік, бұған дейін біз ҰҚК шенеунік пен делдалды заңсыз тауар импорттағаны үшін ұстағанын хабарлаған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шілдеде жемқорлық істері бойынша тергеуден кейін мемлекетке 113,6 млн теңге қайтарылды
11:00, 02 тамыз 2025
Шілдеде жемқорлық істері бойынша тергеуден кейін мемлекетке 113,6 млн теңге қайтарылды
Алматыдағы қылмыстық схема: мемлекетке келтірілген шығын 33 миллиард теңгеден асты
10:56, 04 шілде 2025
Алматыдағы қылмыстық схема: мемлекетке келтірілген шығын 33 миллиард теңгеден асты
Ұлттық қауіпсіздік комитеті құны 150 миллион теңге болатын мефедронмен алматылық тұрғынды ұстады
11:44, 13 ақпан 2024
Ұлттық қауіпсіздік комитеті құны 150 миллион теңге болатын мефедронмен алматылық тұрғынды ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: