"103" станциясында төрт қызметкер ұсталды: мемлекетке 850 млн теңге зиян келтірілген
Фото: Zakon.kz
Астана прокуратурасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) департаментімен бірлесіп 2020–2023 жылдар аралығындағы жедел жәрдем станциясының бюджеттік қаражатын жымқырған схеманы тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана прокуратурасының баспасөз қызметінің 2026 жылғы 12 қаңтарға берген деректері бойынша тексеру барысында санитарлық көліктердің автожабдықтарын заңсыз есептен шығару және қызмет көрсетуге жалған келісімшарттар жасау фактілері тіркелген.
Соның салдарынан жұмыс техникасының саны азайып, қалған автокөліктер бөлшектердің ұрлануы себепті эксплуатациядан шығарылған.
Қазіргі таңда "103" станциясының автопаркі толық қалпына келтірілген.
"Станциядан төрт қызметкер ұсталды, олардың ішінде екі орта буын басшысы мен директор бар. Олардың әрекеттері мемлекетке 850 млн теңге зиян келтірді", – деп хабарлады Астана прокуратурасының баспасөз қызметі.
Бұл әрекеттер ҚР Қылмыстық кодексінің топ болып аса ірі мөлшерде бөтен мүлікті иемдену баптары бойынша бағаланды.
"Қылмыстық іс сотқа жолданды", – делінген соңғы хабарламада.
Айта кетейік, бұған дейін біз ҰҚК шенеунік пен делдалды заңсыз тауар импорттағаны үшін ұстағанын хабарлаған болатынбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript