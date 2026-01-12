#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

12-15 қаңтар: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында қатты аяз болады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
Астанада және Қазақстанның бірнеше облыстарында 12-15 қаңтар аралығында ауа температурасы қатты төмендеп, кей жерлерде -38°С жетеді деп күтілуде. Бұл туралы 12, 13, 14 және 15 қаңтарға арналған дауылды ескерту Қазгидромет РМК баспасөз қызметі арқылы берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Қостанай облысы: 13 қаңтарда облыстың солтүстігінде түнгі температура -23…-28°С дейін төмендейді; 14 қаңтарда түнгі температура әрі қарай -25…-30°С дейін төмендейді.
  • Солтүстік Қазақстан облысы: 13 қаңтарда түнде және күндіз температура -20…-25°С деңгейінде болады; 14-15 қаңтарда түнде әрі қарай -30…-35°С, облыстың солтүстігі мен шығысында -38°С жетеді.
  • Ақмола облысы: 13 қаңтарда облыстың солтүстігі мен шығысында түнде -18…-23°С болады; 14-15 қаңтарда түнде әрі қарай -23…-28°С, солтүстік пен шығыста -35°С.
  • Астана: 14-15 қаңтарда түнгі температура -26…-28°С дейін төмендейді.
  • Павлодар облысы: 13 қаңтарда облыстың солтүстігінде түнгі температура -18…-23°С; 14-15 қаңтарда түнде әрі қарай -30…-35°С, солтүстігінде -38°С.
  • Қарағанды облысы: 14 қаңтарда түнде -15…-20°С, облыстың солтүстігінде -25…-30°С.
  • Абай облысы: 14 қаңтарда түнде -20…-25°С, батысында -28°С; 15 қаңтарда түнде -30…-35°С.
  • Шығыс Қазақстан облысы: 14 қаңтарда түнде және күндіз -18…-23°С, шығыста -27°С; 15 қаңтарда түнде -30…-35°С, шығыста -38°С.
  • Батыс Қазақстан облысы: 15 қаңтарда түнде және күндіз -10…-15°С.
  • Ақтөбе облысы: 15 қаңтарда түнде -17…-22°С.

Еске сала кетейік, синоптиктер бұған дейін қыс өзінің билігін көрсетеді деп ескерткен болатын. 13-15 қаңтарға арналған болжамға сәйкес, Қазақстанның кей өңірлерінде температура -38°С дейін төмендеуі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
17:34, Бүгін
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Қазақстанның солтүстігі мен шығысында -13°С дейін аяз бен қар күтіледі
13:53, 06 қазан 2025
Қазақстанның солтүстігі мен шығысында -13°С дейін аяз бен қар күтіледі
Тұман мен бұрқасын: Астана мен Қазақстанның 13 облысында ауа райы қолайсыз болады
20:50, 25 қаңтар 2024
Тұман мен бұрқасын: Астана мен Қазақстанның 13 облысында ауа райы қолайсыз болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: