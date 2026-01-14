Астанада екінші ауысымда оқитын оқушылардың ата-аналарына маңызды үндеу жарияланды
Бүгін Астана қаласының Білім басқармасы ауа райының нашарлауына байланысты кейбір мектеп оқушыларының ата-аналарына қайтадан үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның маңызды хабарламасында:
"Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 14 қаңтарда екінші ауысымда оқитын 0–9-сынып оқушылары қашықтан оқу форматына көшіріледі", – делінген.
Бұған дейін Астанада бірінші ауысымдағы 0–9-сынып оқушылары да дәл осы себеппен қашықтан оқуға ауыстырылған болатын.
