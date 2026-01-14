Қазақстан СІМ Қара теңіздегі танкер оқиғаларына қатысты мәлімдеме жасады
Мәлімдемеден мыналар айқын көрінеді:
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі 13 қаңтарда Қара теңіз акваториясында Каспий құбыры консорциумының теңіз терминалына бет алған үш танкерге ұшқышсыз ұшу аппараттары арқылы жасалған шабуылдарға байланысты айтарлықтай алаңдаушылық білдіреді.
Осы орайда бірқатар еуропалық мемлекеттердің елшілерімен өткізілген шұғыл кездесулер, сондай-ақ америкалық тараппен және өзге де шетелдік серіктестермен болған байланыстар барысында халықаралық құқық нормаларын қатаң сақтай отырып, көмірсутегін тасымалдаудың, оның ішінде теңіз жолдарындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті шаралар қабылдаудың маңыздылығына ерекше мән берілді.
"Қазақстан Республикасының қандай да бір қарулы қақтығысқа қатысушы болып табылмайтынын, жаһандық және еуропалық энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға елеулі үлес қосып келе жатқанын әрі энергия ресурстарын жеткізудің үздіксіздігін халықаралық талаптарға толық сәйкес қамтамасыз етіп отырғанын ерекше атап өтеміз. Осыған байланысты аталған танкерлердің барлық қажетті рұқсаттары болғанын және талап етілетін сәйкестендіру жабдықтарымен қамтамасыз етілгенін атап көрсетеміз." Ерлан Жетібаев
Соңғы уақытта мұндай оқиғалардың жиілеуі халықаралық энергетикалық инфрақұрылымның қалыпты жұмыс істеуіне төнетін тәуекелдердің артып келе жатқанын айғақтайтынын атап өтеміз және серіктестерімізді алдағы уақытта осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірлескен шаралар әзірлеу үшін тығыз өзара іс-қимыл жасауға шақырамыз, – деді Ерлан Жетібаев.
2026 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан мұнымен тасымалданған танкерлер Каспий құбыр консорциумы маңында дрондар шабуылына ұшырағаны туралы ақпарат пайда болды. "КазМұнайГаз" компаниясы Matilda танкеріндегі оқиғаны растады.
Кейінірек, 13 қаңтарда Қара теңіздегі Каспий құбыр консорциумы теңіз терминалы аумағында екі кемеде болған оқиғалар жөніндегі ақпарат Қазақстан Энергетика министрлігі тарапынан расталды. Ведомствоның мәлімдемесінен белгілі болғандай:
Мальта туы астында жүрген Matilda танкері ұлттық компанияның еншілес ұйымына жалға алынған және дрондардың шабуылына ұшыраған. Кемеде жарылыс тіркелген, бірақ өрт шыққан жоқ. Экипаж арасында қаза болғандар немесе жарақаттанғандар жоқ. Техникалық қызметтердің алдын ала бағалауы бойынша, танкер жүзуге жарамды, корпусында ауыр зақымдар жоқ.
Либерия туы астында жүрген Delta Harmony танкері де дрондардың шабуылына ұшыраған, ол кезде кеме тиеуге дайындық режимінде тұрған. Оқиға нәтижесінде өрт шыққан, бірақ оны жедел түрде сөндірді. Экипаж мүшелері зардап шеккен жоқ.
Сонымен қатар, Энергетика министрлігі мәлімдегендей, жедел штабтың деректері бойынша оқиға кезінде мұнай тиеу әлі басталмаған, жүк танктері бос болғандықтан, Қазақстан Республикасының экспорттық ресурстарына ешқандай зиян келтірілген жоқ.
Айта кетейік, бұл дрондармен жасалған алғашқы шабуыл емес. 2025 жылғы 29 қарашада таңертең Каспий құбыр консорциумы теңіз инфрақұрылым объектілері Новороссийск портында дрондардың шабуылына ұшыраған болатын. Шабуыл нәтижесінде ВПУ-2 сыртқы беттік причал құрылғысы қатты зақымданды. 2025 жылғы 15 желтоқсанда Энергетика министрі Ерлан Ақкенжанов Каспий құбыр консорциумы еш шектеусіз қайта жұмысқа қосылатын жағдайларды түсіндірді.
2026 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Энергетика министрлігі хабарлағандай, қазіргі таңда Каспий құбыр консорциумы терминалында мұнай тиеу ВПУ-1 сыртқы беттік причал құрылғысы арқылы жүзеге асырылуда. Ведомство сондай-ақ технологиялық процесс қалыпты режимде жүріп жатқанын, теңіз акваториясындағы ағымдағы ауа райы жағдайлары ескеріліп түзетулер енгізілгенін атап өтті.