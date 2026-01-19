#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Қоғам

Қазақстанда алтынды заңсыз өндірген бірнеше азамат айыппұл арқалады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 10:16 Фото: Zakon.kz
Абай облысында сот бес тұлғаны әкімшілік құқықбұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 41 286 теңге мөлшерінде айыппұл салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңір прокуратурасының мәліметіне сүйенсек, Жарма ауданында жүргізілген рейд барысында тиісті рұқсатсыз алтын және басқа да пайдалы қазбаларды іздеумен айналысқан бес тұлғаны анықтады. Құқықбұзушылардан заңсыз қызметте пайдаланылған металл іздегіштер тәркіленді.

Сот аталған тұлғаларды ӘҚБтК-нің 463-бабында көзделген әкімшілік құқықбұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 41 286 теңге мөлшерінде айыппұл салу және жабдықтарды мемлекет кірісіне тәркілеу түріндегі жаза тағайындады.

"Абай облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатынын еске салады",- деп ескертті ведомство.

Бұған дейін Жамбыл облысында қоғамдық тәртіп жиі бұзылатын мекемелерге бақылау күшейтілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында боқауыз әкімге айыппұл салынды
23:31, 06 қараша 2023
Қостанай облысында боқауыз әкімге айыппұл салынды
БҚО-да жерді заңсыз қазып, топырақты пайдаланған компанияға 22 млн теңге айыппұл салынды
11:09, 20 шілде 2024
БҚО-да жерді заңсыз қазып, топырақты пайдаланған компанияға 22 млн теңге айыппұл салынды
Маңғыстауда бұзақылық жасаған баласы үшін анасы 374 мың теңге айыппұл арқалады
22:33, 26 маусым 2024
Маңғыстауда бұзақылық жасаған баласы үшін анасы 374 мың теңге айыппұл арқалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: