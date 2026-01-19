Қазақстанда ең қатты арзандаған азық-түлік өнімі аталды
Қай тауарлар арзандады, ал қайсысының бағасы әлі де жоғары деңгейде қалып отыр – бұл жөнінде Zakon.kz материалында айтылған.
Бағасы ең көп төмендеген өнімдер
Тұтынушылар үшін басты жаңалық – көкөніс өнімдері тобының жылдық есепте айтарлықтай арзандауы. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес, Қазақстанда ең көп арзандаған өнім – қияр. Оның бағалық индексі бір жылда 86,7%-ды құрап, құны 13,3%-ға төмендеген.
Жылдық есеп бойынша бағасы төмендеген өнімдердің қатарында мыналар бар:
- Қызанақ – бағасы 11,8%-ға төмендеген (индексі – 88,2);
- Картоп – 9,6%-ға арзандаған (индексі – 90,4);
- Жылтыратылған күріш – бағасы 4,7%-ға төмендеген (индексі – 95,3);
- Пияз – 0,4%-дық аздаған арзандау тіркелген (индексі – 99,6).
Бағасы қымбаттаған өнімдер
Бірқатар тауарлардың арзандауына қарамастан, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының жалпы бағалық индексі бір жыл ішінде 8%-ға өсті. Инфляцияға негізгі үлесті ет өнімдері тобы қосты. Бұл санатта бағаның ең жоғары өсімі тіркелді.
Жыл қорытындысы бойынша бағасы ең көп өскен өнімдер
(2026 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қаңтар):
- Сүйексіз сиыр еті – бағасы 31,2%-ға өскен (индексі – 131,2);
- Қой еті (сүйексізін қоса алғанда) – 28,6%-ға қымбаттаған (индексі – 128,6);
- Сүйекті сиыр еті – 28,3%-дық өсім көрсеткен (индексі – 128,3);
- Ет фаршы – бағасы 26,5%-ға артқан (индексі – 126,5).
Бұдан бөлек, басқа да тауар санаттары бойынша жылдық есепте айтарлықтай қымбаттау байқалды. Атап айтқанда, күнбағыс майы 14,8%-ға, алма 14,0%-ға, ал сәбіз 13,6%-ға қымбаттаған.
Қаңтардың бірінші жартысының қорытындысы
2026 жылдың басынан бері өзгерістерді қарастыратын болсақ, алғашқы екі аптада бағасы ең көп өскен өнімдер қатарында маусымдық көкөністер мен сүт өнімдері тұр. Ең қатты өсу ақ қырыққабатта байқалды: жыл басынан бері оның бағасы 7,1%-ға артқан, оның ішінде 3,8%-ы қаңтардың екінші аптасына тиесілі.
Сонымен қатар, жыл басынан бері сәбіз бағасы 2,2%-ға, гречка 1,7%-ға, кефир 1,3%-ға қымбаттаған. Ал соңғы есептік аптада (8-14 қаңтар) кейбір тауарлар арзандады: бірінші сұрып ұннан жасалған бидай нан – 1,5%-ға, тауық еті – 0,9%-ға арзандаған.
Позитивті өзгерістер де бар. 1 қаңтардан бастап бағасы төмендеген өнімдер:
- Қияр – 3,7%-ға арзандаған
- Алма – 1,5%-ға
- Қызанақ – 1,0%-ға
- Қара шай – 0,7%-ға
- Жылтыратылған күріш – 0,6%-ға
- Қатты және жартылай қатты ірімшік – 0,6%-ға
- Тауық еті – 0,5%-ға
- Сүт – 0,3%-ға
- Қаймақ – 0,2%-ға
- Тауықтың жамбас, сан, төс еті – 0,2%-ға
- Сүйекті сиыр еті – 0,1%-ға
- Сиыр еті – 0,1%-ға
Жалпы, 2026 жылдың қаңтары ортасында әлеуметтік маңызды тауарлар бойынша орташа баға индексі алдыңғы аптамен салыстырғанда тұрақты қалыпта (100,0%) тұр, бұл азық-түлік нарығында уақытша теңгерімнің орнағанын көрсетеді.