Қоғам

Қазақстанда ауа райы 47 жылдық рекордты жаңартты

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда "Қазгидромет" республикалық мемлекеттік кәсіпорны мамандары республикадағы өткен айдағы ауа райы туралы мәлімет берді.

Мамандардың дерегінше, 2025 жылғы желтоқсанда Қазақстанда 1978 жылдан бері жаңартылмаған рекорд жаңартылған.

Синоптиктер атап өткендей:

"Желтоқсан айында Қазақстан аумағында ауа райы тұрақсыз болды – аяз бен жылынулар кезектесті. Ай бойы температура кенет өзгере берді және жауын-шашын теңдей таралмады. Айдың басында елдің көп бөлігінде ауа райы қараша айына жақын жылы болып, белсенді циклондық әрекет әсер етті. Жауын-шашындар қар мен жаңбыр түрінде болды, кей жерлерде боран, тұман және күшті жел байқалды".

Метеорологтардың мәліметтері бойынша:

9 желтоқсан, Жолболды бақылау станциясы (Павлодар облысы) – айлық норма бойынша жауын-шашын 14 мм (айлық норма 15 мм)

10 желтоқсан, Нарынқол бақылау станциясы (Алматы облысы) – айлық норма 13 мм (норма 13 мм)

11 желтоқсан, Сам бақылау станциясы (Маңғыстау облысы) – күшті жауын-шашын 20 мм (норма 10 мм)

Кей аймақтарда ауа температурасы аномалды жоғары болды:

1 желтоқсан, Қостанай бақылау станциясы – +4,8°С (2021 жылғы рекорд +3,1°С)

1 желтоқсан, Петропавл бақылау станциясы – +2,6°С (2009 жылғы максимум +2,4°С)

2–4 желтоқсан аралығында Жезқазған бақылау станциясында рекордтық температуралар жаңартылды:

2 желтоқсан – +6°С (2021 жылғы рекорд +5,9°С)

3 желтоқсан – +7,7°С (1990 жылғы максимум +7,2°С)

4 желтоқсан – +5,9°С (2016 жылғы рекорд +4,3°С)

"8–12 желтоқсан аралығында солтүстік антициклонның әсерінен елдің көп бөлігінде температура кенеттен 0–5°С-тен -18–26°С-қа төмендеп, нағыз қыс басталды".

Айдың екінші жартысында кей күндері Азиядан келген ауа ағындары әсерінен жылы ауа елдің кей аймақтарына жетіп, аномалды жоғары, кей жерлерде рекордтық максималды температуралар тіркелді. Мысалы, 15 желтоқсан.

Астана бақылау станциясында ауа температурасы +2,2°С-қа жетіп, 1981 жылғы максимумды жаңартты (+2°С).

Петропавл бақылау станциясында термометр бағанасы -1,1°С-қа жетіп, 2005 жылғы рекордтан жоғары болды (-1,5°С).

29 желтоқсан

Түркістан облысында Шымкент бақылау станциясында температура +19,4°С-қа көтеріліп, 2023 жылғы рекордты (+15,5°С) жаңартты.

Түркістан бақылау станциясында термометр бағанасы +14,1°С-қа жетіп, 1995 жылғы максимумнан (+12,2°С) жоғары болды.

30 желтоқсан

Астана бақылау станциясында ауа температурасы +2,8°С-қа жетіп, 1995 жылғы рекордты (+1,8°С) жаңартты.

Жезқазған (Ұлытау облысы) бақылау станциясында температура +1,3°С-қа жетіп, 2001 жылғы максимумнан (+1,1°С) жоғары болды.

31 желтоқсан

Қарағанды бақылау станциясында температура +3°С-қа жетіп, 2001 жылғы рекордтан (+2,5°С) жоғары болды.

Өскемен (Шығыс Қазақстан облысы) бақылау станциясында ауа температурасы +6,3°С-қа жетіп, 1978 жылғы рекордты (+4,8°С) жаңартты.

"Жалпы, желтоқсан айында республиканың көп бөлігінде ауа температурасы климаттық нормадан 1–4°С жоғары болды. Көптеген аймақтарда жауын-шашын мөлшері нормадан 1,3–6 есе көп болды. Солтүстік-батыс, оңтүстік-шығыс, сондай-ақ кейбір аймақтарда батыс, солтүстік, орталық, оңтүстік және шығыс бөліктерінде жауын-шашын мөлшері нормаға тең немесе одан аз болды", – "Қазгидромет" баспасөз қызметі

Астанада желтоқсан айының орташа температурасы -8°С болды, бұл нормаға қарағанда 4°С жоғары (норма -12°С). Максималды температура 30 желтоқсанда тіркеліп, +2,8°С болды, ал минималды температура 27 желтоқсанда -23,6°С құрады. Ай бойында жауын-шашын мөлшері 49 мм болды, бұл айлық нормадан екі есе көп (норма 25 мм).

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20–22 қаңтар аралығында Қазақстанда жаңа аязды толқын соғатынын мәлімдеген болатын.

