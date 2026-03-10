Қазақстанда қалың қар жауып, ауа райы күрт өзгермек
Қазақстанның "Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 10, 11 және 12 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, атмосфералық фронттардың әсерінен елдің көп бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады – жаңбыр мен қар жауады.
"Елдің солтүстік-шығысы мен орталығында – қатты қар, оңтүстікте және оңтүстік-шығыста – кей жерлерде қар мен жаңбыр жауады. Республика бойынша жел күшейеді, беткейлерде мұздақ, тұман, солтүстік аймақтарда боран күтіледі", – делінген "Қазгидромет" баспасөз хабарламасында.
Температура өзгерістері
Көптеген облыстарда ауа температурасының көтерілуі күтіледі:
- Батыс: түнде -15…-28°С-тен -6…+2°С-қа, күндіз -2…-13°С-тен 0…+10°С-қа;
- Оңтүстік-батыс: түнде -8…-16°С-тен -6…+2°С-қа, күндіз 0…8°С-тен +5…+13°С-қа;
- Солтүстік-батыс: түнде -22…-33°С-тен -2…-10°С-қа, күндіз -15…-20°С-тен -2…+3°С-қа;
- Солтүстік: түнде -15…-33°С-тен -10…-23°С-қа, күндіз -15…-25°С-тен 0…+7°С-қа.
Ауа температурасының төмендеуі күтіледі:
- Шығыс: түнде 0…-8°С-тен -15…-30°С-қа, күндіз -2…+3°С-тен -3…-18°С-қа;
- Оңтүстік: түнде -2…-21°С-тен -7…-23°С-қа, күндіз -13…+5°С-тен 0…+5°С-қа;
- Оңтүстік-шығыс: түнде -11…+5°С-тен -10…-28°С-қа, күндіз -6…+7°С-тен 0…-15°С-қа.
Орталықта түнгі температура -2…-15°С-тен -15…-30°С-қа дейін төмендейді, кейін 12 наурызда -10…-21°С-қа дейін көтеріледі; күндіз -2…-15°С-тен -10…-20°С-қа төмендеп, 12 наурызда 0…+10°С-қа көтеріледі, – деп толықтырды "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Бұған дейін синоптиктер Ираннан келетін қышқыл жаңбырлардың Қазақстанға жету мүмкіндігі туралы айтып берген еді.
