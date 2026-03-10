#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Қазақстанда қалың қар жауып, ауа райы күрт өзгермек

Уборка снега, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 12:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанның "Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 10, 11 және 12 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, атмосфералық фронттардың әсерінен елдің көп бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады – жаңбыр мен қар жауады.

"Елдің солтүстік-шығысы мен орталығында – қатты қар, оңтүстікте және оңтүстік-шығыста – кей жерлерде қар мен жаңбыр жауады. Республика бойынша жел күшейеді, беткейлерде мұздақ, тұман, солтүстік аймақтарда боран күтіледі", – делінген "Қазгидромет" баспасөз хабарламасында.

Температура өзгерістері

Көптеген облыстарда ауа температурасының көтерілуі күтіледі:

  • Батыс: түнде -15…-28°С-тен -6…+2°С-қа, күндіз -2…-13°С-тен 0…+10°С-қа;
  • Оңтүстік-батыс: түнде -8…-16°С-тен -6…+2°С-қа, күндіз 0…8°С-тен +5…+13°С-қа;
  • Солтүстік-батыс: түнде -22…-33°С-тен -2…-10°С-қа, күндіз -15…-20°С-тен -2…+3°С-қа;
  • Солтүстік: түнде -15…-33°С-тен -10…-23°С-қа, күндіз -15…-25°С-тен 0…+7°С-қа.

Ауа температурасының төмендеуі күтіледі:

  • Шығыс: түнде 0…-8°С-тен -15…-30°С-қа, күндіз -2…+3°С-тен -3…-18°С-қа;
  • Оңтүстік: түнде -2…-21°С-тен -7…-23°С-қа, күндіз -13…+5°С-тен 0…+5°С-қа;
  • Оңтүстік-шығыс: түнде -11…+5°С-тен -10…-28°С-қа, күндіз -6…+7°С-тен 0…-15°С-қа.

Орталықта түнгі температура -2…-15°С-тен -15…-30°С-қа дейін төмендейді, кейін 12 наурызда -10…-21°С-қа дейін көтеріледі; күндіз -2…-15°С-тен -10…-20°С-қа төмендеп, 12 наурызда 0…+10°С-қа көтеріледі, – деп толықтырды "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Бұған дейін синоптиктер Ираннан келетін қышқыл жаңбырлардың Қазақстанға жету мүмкіндігі туралы айтып берген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2 наурызда Қазақстанда қар жауып, боран соғады
14:58, 01 наурыз 2026
2 наурызда Қазақстанда қар жауып, боран соғады
Циклонның ықпалы: Қазақстанда ауа райы күрт суытады
15:01, 15 желтоқсан 2025
Циклонның ықпалы: Қазақстанда ауа райы күрт суытады
Еліміздің басым бөлігінде ауа райы күрт нашарлайды - синоптиктер
17:58, 04 наурыз 2026
Еліміздің басым бөлігінде ауа райы күрт нашарлайды - синоптиктер
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
12:10, Бүгін
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
11:56, Бүгін
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
11:45, Бүгін
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
11:34, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: