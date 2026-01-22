Әр балаға қосымша төлем: Қазақстанда ай сайын 1,5 АЕК кімдерге төленеді
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2025 жылы атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) 54,4 мың отбасыдан шыққан 292,7 мың адамға тағайындалып, жалпы сомасы 33,4 млрд теңгені құрады. Бұл туралы 2026 жылғы 22 қаңтарда ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство өкілдері атаулы әлеуметтік көмек бірнеше қолдау түрін қамтитынын еске салды. АӘК аясында әрбір балаға ай сайын 1,5 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде қосымша төлем қарастырылған.
АӘК мыналарды көздейді:
- табысы кедейлік шегінен аспайтын азаматтарға тоқсан сайын әлеуметтік көмек тағайындау;
- табысы аз отбасылардағы 1 жас пен 6 жас аралығындағы әр балаға 1,5 АЕК мөлшерінде ай сайынғы қосымша төлем беру. 2025 жылы АӘК алушылар қатарынан мектеп жасына дейінгі 91,1 мың балаға 4,1 млрд теңге сомасына қосымша төлем тағайындалды;
- жұмысқа орналастыру, өз ісін ашуға ниетті отбасыларға гранттар беру, біліктілікті арттыру курстарына жіберу (қажет болған жағдайда) және басқалар арқылы жұмыспен қамтуға жәрдемдесу.
АӘК тағайындауға өтінішті қазақстандықтар тұрғылықты жері бойынша мансап орталығында, ауыл округінің әкіміне сондай-ақ электрондық үкімет порталы (egov.kz) арқылы бере алады.
