Үш күнде −27°С-тан +3°С-қа дейін: Алматы, Шымкент және Астанада ауа райы қандай болады
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
23 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, түнде аздаған қар, күндіз қар жауады. Жаяу бұрқасын байқалады. Желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді.
Ауа температурасы түнде −24…−26°С, күндіз −19…−21°С.
24 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз қар жауады, төменгі бұрқасын болады. Жел 9–14 м/с.
Ауа температурасы түнде −25…−27°С, күндіз −15…−17°С.
25 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, мезгіл-мезгіл қар жауады, төменгі бұрқасын. Жел күшеюі мүмкін.
Ауа температурасы түнде −16…−18°С, күндіз −11…−13°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
23 қаңтар:
Бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман түседі. Жолдарда көктайғақ.
Ауа температурасы түнде −8…−10°С, күндіз −1…−3°С.
24 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, түнде қар жауады. Кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ.
Ауа температурасы түнде −12…−14°С, күндіз −2…−4°С.
25 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман түседі. Әлсіз жел соғуы мүмкін.
Ауа температурасы түнде −8…−10°С, күндіз 0…+2°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
23 қаңтар:
Бұлтты, қар жауады, түнде кей уақытта қатты қар түседі. Кей жерлерде төменгі бұрқасын, көктайғақ және тұман байқалады. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді.
Ауа температурасы түнде −6…−8°С, күндіз −3…−5°С.
24 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ.
Ауа температурасы түнде −10…−12°С, күндіз 0…+2°С.
25 қаңтар:
Ауыспалы бұлтты, түнде қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ. Желдің екпіні кей уақытта 15–20 м/с болады.
Ауа температурасы түнде 0…−2°С, күндіз +1…+3°С.