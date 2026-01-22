#Халық заңгері
Қоғам

Үш күнде −27°С-тан +3°С-қа дейін: Алматы, Шымкент және Астанада ауа райы қандай болады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларының тұрғындарын тұрақсыз ауа райы күтіп тұр, екпінді жел суықты күшейте түседі. Бұл туралы 2026 жылғы 23, 24 және 25 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялаған "Қазгидромет" РМК синоптиктері Zakon.kz сайтына хабарлады.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

23 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, түнде аздаған қар, күндіз қар жауады. Жаяу бұрқасын байқалады. Желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді.

Ауа температурасы түнде −24…−26°С, күндіз −19…−21°С.

24 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз қар жауады, төменгі бұрқасын болады. Жел 9–14 м/с.

Ауа температурасы түнде −25…−27°С, күндіз −15…−17°С.

25 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, мезгіл-мезгіл қар жауады, төменгі бұрқасын. Жел күшеюі мүмкін.

Ауа температурасы түнде −16…−18°С, күндіз −11…−13°С.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

23 қаңтар:

Бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман түседі. Жолдарда көктайғақ.

Ауа температурасы түнде −8…−10°С, күндіз −1…−3°С.

24 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, түнде қар жауады. Кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ.

Ауа температурасы түнде −12…−14°С, күндіз −2…−4°С.

25 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман түседі. Әлсіз жел соғуы мүмкін.

Ауа температурасы түнде −8…−10°С, күндіз 0…+2°С.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

23 қаңтар:

Бұлтты, қар жауады, түнде кей уақытта қатты қар түседі. Кей жерлерде төменгі бұрқасын, көктайғақ және тұман байқалады. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді.

Ауа температурасы түнде −6…−8°С, күндіз −3…−5°С.

24 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ.

Ауа температурасы түнде −10…−12°С, күндіз 0…+2°С.

25 қаңтар:

Ауыспалы бұлтты, түнде қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ. Желдің екпіні кей уақытта 15–20 м/с болады.

Ауа температурасы түнде 0…−2°С, күндіз +1…+3°С.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
