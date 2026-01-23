#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

Бұрынғы президент көмекшісі Қанат Шарлапаев "Атамекен" ҰКП төрағасы болып сайланды

Канат Шарлапаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 13:04 Фото: primeminister.kz
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы "Атамекен" президиумының жаңа төрағасы ретінде бұрынғы президент көмекшісі Қанат Шарлапаев тағайындалды. Ол бұл лауазымда Раимбек Баталовты алмастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа төраға 2026 жылғы 23 қаңтарда Ұлттық палата XIII съезінде сайланды.

Раимбек Баталов ҰКП президиумының төрағасы лауазымын 2022 жылғы ақпаннан бастап атқарған.

Қанат Шарлапаев 1981 жылы 9 шілдеде Ресейдің Саратов облысында дүниеге келген. Ол Саратов әлеуметтік-экономикалық университетін "Есеп және аудит" мамандығы бойынша бітірген, кейін Ұлыбританиядағы Cranfield School of Management-де "Қаржы және басқару" мамандығы бойынша магистр дәрежесін алған.

Еңбек жолын 2006 жылы "Сити" инвестициялық банкі (Ұлыбритания, Чехия) қызметінде бастаған, 2015 жылға дейін сол жерде жұмыс істеген. 2015–2020 жылдар аралығында "Ситибанк Қазақстан" және "Ситибанк Ресей" компанияларында әртүрлі лауазымдарды атқарған. 2020–2022 жылдары "Сити" инвестициялық банкінің Африка, Таяу Шығыс және Шығыс Еуропаның дамушы нарықтарындағы стратегия, жоспарлау және талдау бойынша аймақтық директоры болған (БАӘ).

2022 жылғы ақпаннан бастап "Байтерек" Ұлттық басқарушы холдингінің басқарма төрағасы және директорлар кеңесінің мүшесі қызметін атқарған. 2023 жылғы 4 қыркүйектен бастап Қазақстанның Өнеркәсіп және құрылыс министрлігін басқарған.

2025 жылғы 25 қаңтарда Регби федерациясын басқаруға тағайындалып, 28 ақпанда президенттің көмекшісі қызметіне тағайындалған.

2025 жылғы 25 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Қанат Шарлапаевты президенттің көмекшісі лауазымынан босатқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллар бағамы 1500 теңгеге жетуі мүмкін бе: Ұлттық банк төрағасы девальвация туралы пікір білдірді
15:48, Бүгін
Доллар бағамы 1500 теңгеге жетуі мүмкін бе: Ұлттық банк төрағасы девальвация туралы пікір білдірді
Қанат Шарлапаев министрлер кабинетінде қалды
20:38, 06 ақпан 2024
Қанат Шарлапаев министрлер кабинетінде қалды
"Атамекен" ҰКП-ның экс-басшысы Абылай Мырзахметов өте қомақты парамен ұсталды
22:10, 10 мамыр 2023
"Атамекен" ҰКП-ның экс-басшысы Абылай Мырзахметов өте қомақты парамен ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: