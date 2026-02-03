#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Раимбек Баталов Қазақстан президентінің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды

Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасы &quot;Атамекен&quot; президиумының бұрынғы төрағасы Раимбек Баталов кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша Қазақстан Президентінің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 13:23 Сурет: akorda.kz
Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасы "Атамекен" президиумының бұрынғы төрағасы Раимбек Баталов кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша Қазақстан Президентінің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпаратты бүгін, 2026 жылғы 3 ақпанда, ҚР Президентінің баспасөз қызметі растады.

Раимбек Баталов 1970 жылғы 21 қарашада Алматы қаласында дүниеге келген. 1998 жылы ҚазАҚА-ны (Қазақ архитектура-құрылыс академиясы) "Құрылыс инженері" мамандығы бойынша тәмамдаған.

Еңбек жолын "Риддер Инвест" металлургиялық кешенінде басқарушы директор ретінде бастаған. Кейін "Новоджамбыл фосфор зауыты" химиялық кешенінің басшысы, Тобыл элеваторы мен Меркі қант зауытының директоры, Шымкент ТЭЦ-3 директоры, "Раимбек" сауда фирмасының негізін қалаушы болып қызмет атқарған.

1992 жылдан бастап – Raimbek холдингінің директорлар кеңесінің төрағасы.

2022 жылғы ақпаннан 2026 жылғы қаңтарға дейін Раимбек Баталов Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасы "Атамекен" президиумының мүшесі, уақытша төрағасы және төрағасы қызметтерін атқарған.

2026 жылғы 23 қаңтарда "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жаңа президиум төрағасы ретінде бұрынғы Президент көмекшісі Қанат Шарлапаев тағайындалды. Ол Раимбек Баталовты бұл лауазымда алмастырды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
