ЮНИСЕФ "Қазақстан балалары" ұлттық бағдарламасын жоғары бағалады
Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Қазақстанда қазіргі уақытта шамамен 7 миллион бала өсіп келе жатқанын айтты.
"Бұл ел халқының үштен бірінен астамын құрайды – нақтырақ айтсақ, 34%-ы. Балаларымыздың қандай жағдайда өсетіні елдің болашағына тікелей әсер етеді. Сол себепті Мемлекет басшысы Ұлттық құрылтайда "Қазақстан балалары" тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырды", – деді ол.
"Қазақстан балалары" тұжырымдамасына білім беру, денсаулық сақтау, қауіпсіздік, әлеуметтік қорғау және отбасылық әл-ауқат саласындағы балалардың құқықтарын қорғауға арналған нақты іс-шаралар жоспары енгізілген.
Премьер-министрдің айтуынша, тұжырымдамадағы мақсатты индикаторлар балаларды дамыту, қолдау және қорғау жүйесін тұрақты қалыптастыруға бағытталған.
ЮНИСЕФ өз кезегінде тұжырымдаманың қабылдануы Қазақстандағы әрбір бала үшін маңызды оқиға екенін атап өтті.
ЮНИСЕФ Қазақстанда 2026–2030 жылдарға арналған "Қазақстан балалары" ұлттық бағдарламасының қабылдануын құптады. Бұл бағдарлама елдегі 6,9 миллион баланың әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған кешенді стратегия болып табылады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен әзірленген бағдарлама соңғы жылдардағы ауқымды реформалардың логикалық жалғасы болып саналады. Мемлекет басшысының жетекшілігімен Қазақстан Орталық Азия өңірінде балалар құқықтарын қорғау бойынша жоғары стандарттарды қалыптастыруға елеулі үлес қосты. Осы уақытқа дейін 10-нан астам маңызды заң қабылданып, балалар қауіпсіздігін қамтамасыз етудің озық механизмдері енгізілді, – делінген UNICEF Kazakhstan-ның Instagram парақшасында жарияланған хабарламада.
ЮНИСЕФ стратегиялық серіктес ретінде бағдарлама әзірлеуге толық сараптамалық қолдау көрсетті.
"Біздің міндетіміз – халықаралық стандарттар мен әлемдік үздік тәжірибелерді құжаттың әрбір бөлімінде интеграциялау: оңалту, ата-аналық қолдау, цифрлық қауіпсіздік сияқты бағыттарды балалар үшін максималды тиімді ету. Бұл құжат – үлкен бірлескен жұмыстың нәтижесі. Біз стратегияны үйлестіру және әзірлеуде мемлекеттік кеңесші Ерлан Кариннің, балалар құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева, Білім министрлігі және Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің рөлін атап өтеміз. Ең бастысы, бағдарлама азаматтық сектор мен балалардың өз пікірлерін ескере отырып әзірленді", – делінген хабарламада.
Халықаралық ұйым атап өткендей, "бағдарламаның қабылдануы – әрбір бала үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, қорғау және бақытты балалық шаққа жетудің маңызды кезеңі".
Бұған дейін біз Қазақстанда барлық білім беру ұйымдарына ерекше бақылау мен қатаң қадағалау енгізілетінін жазған едік.