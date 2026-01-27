#Халық заңгері
Қаржы

27 қаңтарда доллар бағасы сәл көтерілді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 502,27 теңгені құрады, бұл 0,45 теңгеге жоғарылады.

Еуро бағамы – 596,25 теңге (+4,41).

Ресей рублі 6,55 теңгеге төмендеді (-0,05).

Қытай юаны күндік саудада 72,20 теңге болды (+0,01).

Алу-сату пункттерінде доллар 503,1–505,3 теңгеден, еуро 593,6–597,8 теңгеден, рубль 6,46–6,57 теңгеден саудаланып жатыр.

Әлемдік мұнай бағалары 27 қаңтардағы саудада төмендеді.

Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,7%-ға арзандап, баррелі 65,15 долларға жетті.

Американдық West Texas Intermediate мұнайы 0,6%-ға арзандап, баррелі 60,28 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 501,79 теңге, еуро – 595,07 теңге, рубль – 6,56 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
