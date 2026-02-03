#Халық заңгері
Қоғам

МКК хабарламаларынан кейін қазақстандық блогерлер қандай сомаға табысын декларациялағаны белгілі болды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда блогерлер Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінен (МКК) алған хабарламалардан кейін миллиардтаған теңге табысын декларациялаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Берілген мәліметке сәйкес, 2025 жылы бақылау қорытындысы бойынша комитет 854 инфлюенсерге (блогерге) 1586 хабарлама жолдаған. Себебі – 2022–2023 жылдары 71,9 млрд теңге көлеміндегі табысты төмендетіп көрсету фактілері анықталған.

"Қазіргі уақытта 622 блогер қосымша салық нысандарын тапсыру арқылы 18 292 000 000 теңге көлеміндегі табысын декларациялады. Есептелген салық сомасы – 875 500 000 теңге", – деп хабарлады МКК баспасөз қызметі 2026 жылғы 3 ақпанда.

Қазақстандық блогерлердің табысын төмендетіп көрсетіп, салық төлемегені жөнінде МКК-дан жаппай хабарлама алғаны 2025 жылғы ақпанда белгілі болған еді. Сол кезде комитет түрлі ақпарат көздерінен алынған деректерді ұсынылған салық декларацияларымен салыстыру нәтижесінде 594 инфлюенсер бойынша 53,3 млрд теңге көлемінде сәйкессіздік анықталғанын мәлімдеген.

21 ақпанда МКК 93 блогерге жіберілген, жалпы сомасы 9,8 млрд теңгені құрайтын 169 хабарламаны кері қайтарғаны хабарланды. Ал 28 ақпанда МКК 12 блогердің 1,4 млрд теңге көлеміндегі қосымша табысын өз еркімен декларациялап, 73,6 млн теңге салық төлегенін мәлімдеді.

13 тамызда Қаржы министрі Мәди Такиев блогерлерге үндеу жасап, кәсіпкерлік қызметті мұқият жүргізуге шақырған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
