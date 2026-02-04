Парламент арнайы мемлекеттік органдар қызметіне түзетулерді қарауға алды
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 4 ақпанда арнайы мемлекеттік органдар қызметіне қатысты түзетулерді қарауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Мәжіліс депутаты Айгүл Кұспанның айтуынша, негізгі заң жобасы Қазақстан Республикасындағы арнайы мемлекеттік органдарда қызмет өтуге қатысты заңнаманы әрі қарай жетілдіруді көздейді.
"Қосымша заң жобасы мемлекеттік құпияларды қорғауға, сондай-ақ әскери-тасымал құралдарын қолданумен байланысты құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған. Комитет заң жобасын қарауға дайын", – деді депутат.
Депутаттар заң жобасын қарауға алу туралы шешім қабылдады.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Парламент "Психологиялық қызмет туралы" заң жобасын қарауға алған болатын.
