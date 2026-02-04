#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Қоғам

Сауда және интеграция министрлігі Қазақстандағы еттің қымбаттау себептерін түсіндірді

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 11:58 Фото: Zakon.kz
Сауда және интеграция вице-министрі Жанель Кушукова 2026 жылғы 4 ақпанда Мәжілістегі кулуарларда Қазақстандағы ет бағасының өсуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, еттің қымбаттауына бірнеше фактор әсер етеді.

"Мал басын қалпына келтіру процесі ұзаққа созылады. Екіншіден – көршілеріміз, әсіресе Өзбекстан, ет тұтынуды айтарлықтай арттырды. Өзбек әріптестеріммен сөйлестім – олар бұрын әртүрлі себептермен аз тұтынатын болса, қазір етке сұраныс айтарлықтай өскенін растады. Географиялық жағдайына байланысты олар біздің деңгейде мал басын өсіре алмайды", – деді вице-министр.

Сондықтан, ет бағасы көрші елдерде де өсуде.


"Біз – ең жақын жеткізуші ел. Олар бізден ет сатып алуды күшейтті. Ал біздің ішкі ұсыныс шектеулі және экспорт өсіп келе жатқандықтан, қазақстандықтарды етпен қамтамасыз ету мақсатында кейбір шектеу шараларын енгізуге мәжбүр болдық", – деп қосымша түсіндірді Қушукова.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін сиыр етін экспорттауға қойылған шектеулердің мерзімі ұзартылғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мәжіліс ЕАЭО мен Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялады
12:37, Бүгін
Мәжіліс ЕАЭО мен Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялады
Сауда министрлігі Қазақстандағы қияр бағасына қатысты түсінік берді
14:49, 14 қаңтар 2026
Сауда министрлігі Қазақстандағы қияр бағасына қатысты түсінік берді
Сауда және интеграция вице-министрі тағайындалды
18:00, 30 қаңтар 2025
Сауда және интеграция вице-министрі тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: