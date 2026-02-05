#Халық заңгері
Қоғам

Оңтүстік өңірлерде күріштің көлемі қысқарады

Зеленый базар, рынок, крупы, злаки, крупа, зерновые, каши, зерновые культуры, зерновая продукция, зерновой продукт , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 11:55 Фото: Zakon.kz
Биыл оңтүстік өңірлерде күріш егісінің көлемі тағы да қысқарады. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Тоқтоғұл су қоймасындағы су қоры өткен жылғы деңгейден 1,8 млрд текше метрге азайған. Сол себепті "Шардара" су қоймасы су жинау режиміне ауыстырылды.

Бұл мәселелер Үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаевтың қатысуымен өткен алқа отырысында қаралды, деп жазады qazaqstan.tv.

Биыл да вегетациялық кезең күрделі жағдайда өтуі мүмкін. Сондықтан шаруалар егін маусымынан шығынсыз шығу үшін күріш егісінің көлемі қысқартылмақ. Жауапты министрлік болжамға сәйкес су пайдалану лимитін белгілеп, егіс алқаптарын айқындады.

ҚР Су ресурстары және ирригация вице-министрі Нұрлан Алдамжаровтың хабарлауынш:

  • Қызылорда облысы – 3,2 км³ су, күріш егісі 70 мың гектар
  • Алматы облысы – 5,8 мың гектар
  • Жетісу облысы – 1,8 км³ су, 1 мың гектар
  • Жамбыл облысы – 1,2 км³
  • Түркістан облысы – 3,8 км³

Сыр өңірінде тіршілік нәріндегі тапшылыққа байланысты күріш егісі соңғы 4 жылда 19 мың гектарға қысқарған. Солай бола тұра диқандар егінді әртараптандыруға баса мән беріп, су үнемдеу технологияларын кеңінен қолдануда.

"Оңтайландырылған күріш көлемінің орнына егісті әртараптандыру мақсатында жүгері, соя, майлы дақылдар егу жоспарланып отыр". Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Бақыт Жақанов

Сонымен қатар, министрлік судың "қара нарығымен" күресті күшейтпек. Бұған бас прокуратура да қатысады, қауіп аймақтары белгіленіп, су беру келісімдері цифрлық форматқа көшірілмек.

Оқи отырыңыз
