Қазақстанның басым бөлігінде қатты аяз күтілуде – ТЖМ шұғыл ескерту жасады
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) азаматтарға шұғыл ескерту жасады:
"Республиканың басым бөлігінде температураның күрт төмендеуі күтіледі. Елдің оңтүстік, оңтүстік-шығыс және шығыс аймақтарында 28 м/с дейінгі күшті жел соғады".
Дауылды ескертулер сақталады:
6 ақпан
Ақтөбе облысында ауа температурасы түнде 23-28, облыстың оңтүстігінде 20 градус аязға дейін одан әрі төмендейді. Ақтөбе қаласында ауа температурасы түнде 23-25 градус аязға дейін одан әрі төмендейді.
Қостанай облысында ауа температурасы түнде 20-25, облыстың батысында 28 градус аязға дейін, күндіз 17-22 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Солтүстік Қазақстан облысында ауа температурасы түнде 18-23, облыстың солтүстігінде 26 градус аязға дейін, күндіз 15-20 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Петропавлда ауа температурасы түнде 20-22 аязға дейін, күндіз 15-17 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде ауа температурасы түнде және күндіз 15-20 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Көкшетауда ауа температурасы түнде 18-20 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Қызылорда облысында ауа температурасы түнде және күндіз 2-7, облыстың солтүстігінде 12 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Түркістан облысында ауа температурасы күндіз 2-7 градус жылы, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 1 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Шымкентте күндіз 2-4 градус жылыға дейін күрт төмендейді.
Түркістанда күндіз 3-5 градус жылыға дейін күрт төмендейді.
Жамбыл облысында ауа температурасы күндіз 1 градус аяз-4 градус жылы, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 6 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Таразда ауа температурасы күндіз 2-4 градус жылы күрт төмендейді.
7 ақпан
Ақмола облысында ауа температурасы түнде 17-22, облыстың батысында 25 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Астанада ауа температурасы түнде 18-20 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Ұлытау облысында ауа температурасы түнде 15-20, облыстың батысында 23 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Қарағанды облысында ауа температурасы түнде және күндіз 11-16, облыстың батысында, солтүстігінде 19 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Павлодар облысында ауа температурасы түнде және күндіз 15-20, облыстың батысында 23 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Дауылды ескертулер күтіледі:
6 ақпан
Жамбыл облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында күші 15-20, екпіні 23-28 м/с, облыстың оңтүстік-батысында, таулы аудандарында кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі.
Таразда оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, екпіні 23-28 м/с, таңертең және күндіз кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі.
Абай облысында оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен жел соғады, күші 15-20, облыстың орталығында 23-28 м/с, кей уақыттарда екпіні 30 м/с және одан аса күтіледі.
Түркістан облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 23-28 м/с, облыстың таулы бөктерінде екпіні 30 м/с және одан аса күтіледі.
7 ақпан
Алматы, Жетісу облыстарында ауа температурасы күндіз 0-5, облыстың солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында 8-13 градус аязға дейін күрт төмендейді.
Абай облысында ауа температурасы түнде және күндіз 12-17 градус аязға дейін күрт төмендейді, 08 ақпанда түнде 15-20, облыстың оңтүстігінде 12 градус аязға дейін одан әрі төмендейді.
8 ақпан
Шығыс Қазақстан облысында ауа температурасы түнде 10-15, облыстың солтүстігінде, шығысында 18, күндіз 8-13, облыстың солтүстігінде, шығысында 16 градус аязға дейін күрт төмендейді.