Қоғам

Алматыда тау бөктерінде заңсыз салынған үш қабатты нысан бұзылып жатыр

Ерменсай шағынауданындағы Таужиегі көшесі, 35-учаскеде орналасқан үй бұзылып жатыр. Бұл туралы Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 16:57 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ерменсай шағынауданындағы Таужиегі көшесі, 35-учаскеде орналасқан үй бұзылып жатыр. Бұл туралы Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты.

Жоспардан тыс тексеру барысында нысанның жобалық құжаттама мен сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес келмейтіні анықталды.

Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілді.

Осыдан кейін басқарма нысанды пайдалануға беру туралы актінің күшін жою және құрылысты бұзу жөнінде талап арызбен Алматы қаласының Бостандық аудандық сотына жүгінді. 2025 жылы 20 тамызда сот талап арызды қанағаттандырды.

2025 жылы 28 қазанда Алматы қалалық соты бірінші сатылы соттың шешімін өзгеріссіз қалдырды.

Қазір қалалық Әділет департаменті сот орындаушыларының қатысуымен нысан бұзыла басталды.

