12–14 ақпан: Қазақстанның аймақтарында ауа райы қандай болады
"Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 12, 13 және 14 ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады. Мәліметтерге қарағанда, елдің басым бөлігі солтүстік-батыс антициклонының ықпалына түседі, бұл жауын-шашынсыз ауа райын қамтамасыз етеді.
Тек елдің оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарында фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты кейде қатты жауын-шашынмен жаңбыр мен қар жаууы мүмкін.
Сонымен қатар, республикада жел күшеюі, тұман, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығыста мұз қату және төменгі деңгейдегі қар-бұрқасын болуы ықтимал.
Температуралық болжам:
- Батыс аймақ: түнде -15…-25°С-тан -2…-12°С-қа дейін, күндіз -5…+5°С-қа дейін.
- Солтүстік және солтүстік-батыс аймақ: түнде -20…-31°С-тан -15…-25°С-қа дейін, күндіз -15…-22°С-тан -5…+13°С-қа дейін.
- Орталық аймақ: түнде -20…-31°С-тан -12…-23°С-қа дейін, күндіз -10…-20°С-тан -1…+12°С-қа дейін.
- Шығыс аймақ: түнде суық күшейіп, -13…-23°С-тан -25…-33°С-қа дейін болады.
Бүгін, 2026 жылғы 11 ақпанда, Астанада ауа райы күрделі. Кейбір мектеп оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілген.
