Елнұр Бейсенбаев Мәжіліс депутаты қызметінен босатылды
2026 жылғы 11 ақпанда Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев Палатадағы депутаттық қызметінен босатылды.
Бұл шешім оның жаңа қызметке тағайындалуымен байланысты болды.
"Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Елнұр Сабыржанович Бейсенбаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Осыған байланысты Орталық сайлау комиссиясы Конституцияның 52-бабы мен "Парламент туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 24-бабының 3 және 8 тармақтарына сәйкес Елнұр Бейсенбаевтың депутаттық мандатын мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсынысты қарауға ұсынады", – деді Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник.
2026 жылғы 9 ақпанда Елнұр Бейсенбаевтың Президент Әкімшілігінде бөлім меңгерушісі болып тағайындалғаны белгілі болды.
