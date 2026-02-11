#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Елнұр Бейсенбаев Мәжіліс депутаты қызметінен босатылды

2026 жылғы 11 ақпанда Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев Палатадағы депутаттық қызметінен босатылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 12:05 Сурет: parlam.kz
2026 жылғы 11 ақпанда Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев Палатадағы депутаттық қызметінен босатылды.

Бұл шешім оның жаңа қызметке тағайындалуымен байланысты болды.

"Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Елнұр Сабыржанович Бейсенбаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Осыған байланысты Орталық сайлау комиссиясы Конституцияның 52-бабы мен "Парламент туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 24-бабының 3 және 8 тармақтарына сәйкес Елнұр Бейсенбаевтың депутаттық мандатын мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсынысты қарауға ұсынады", – деді Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник.

2026 жылғы 9 ақпанда Елнұр Бейсенбаевтың Президент Әкімшілігінде бөлім меңгерушісі болып тағайындалғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Депутат Елнұр Бейсенбаев Президент Әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды
09:02, 09 ақпан 2026
Депутат Елнұр Бейсенбаев Президент Әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды
Депутат жаңа Конституцияның негізгі нормаларын түсіндірді
19:15, 03 ақпан 2026
Депутат жаңа Конституцияның негізгі нормаларын түсіндірді
Елнұр Бейсенбаев: Қазақстан экономикасында тұрақты даму барлық салада байқалады
15:48, 16 қазан 2025
Елнұр Бейсенбаев: Қазақстан экономикасында тұрақты даму барлық салада байқалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
12:24, Бүгін
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Бүгін
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Бүгін
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: