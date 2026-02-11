#Халық заңгері
Қоғам

18 жастан кейін МӘМС қалай сақталады – Медициналық сақтандыру қоры түсіндірді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 13:56 Фото: freepik
2026 жылғы 11 ақпанда Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында (ӘМСҚ) 18 жасқа толған қазақстандықтар үшін медициналық сақтандыру қалай сақталатыны жөнінде түсініктеме берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қор еске салғандай, 18 жасқа дейінгі балалар мемлекеттік міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша сақтандырылған. Сондықтан ата-аналар көбінесе бала 18 жасқа толғаннан кейін оның сақтандыру мәртебесі сақтала ма деп сұрайды.

Сақтандырылған мәртебе келесі жағдайларда сақталады:

  1. Бала 18 жасқа толған болса да, күндізгі бөлімде оқуды жалғастырады – ол жеңілдік берілген санатқа жатады, және жарналарды мемлекет төлейді.
  2. Баланың мүгедектігі болса – мемлекет жасына қарамастан жарналарды төлейді, себебі мүгедектер жеңілдік берілген санатқа жатады.
  3. 18 жастан кейін адам оқымаса және жұмыс істемесе – ол ресми түрде жұмыссыз ретінде тіркеліп, жарналарды жергілікті атқарушы орган төлейді.
"Егер ересек адам ресми жұмысқа тұрған немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болса, ол сақтандыруға жұмыс берушінің немесе өз жарналары арқылы қамтылады. Басқа жағдайда ересек адам МӘМС мәртебесін сақтау үшін өз есебінен жарналарды төлеуі қажет", – деп түсіндірді ӘМСҚ.

Сонымен қатар, қазақстандықтарға бұрын МӘМС жарналарын кім төлейтіні және кімдер төлемейтіндігі жөнінде ақпарат берілген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Рамазан-2026: Қазақстан қалалары бойынша ораза және намаз кестесі жарияланды
14:44, Бүгін
Рамазан-2026: Қазақстан қалалары бойынша ораза және намаз кестесі жарияланды
Аудиторлар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қандай бұзушылықтар тапты
14:14, 27 қаңтар 2025
Аудиторлар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қандай бұзушылықтар тапты
Медициналық сақтандыру қорының басшысы 200 млрд теңгеге жуық қарыздың себебін түсіндірді
15:22, 22 тамыз 2024
Медициналық сақтандыру қорының басшысы 200 млрд теңгеге жуық қарыздың себебін түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Оқи отырыңыз
