18 жастан кейін МӘМС қалай сақталады – Медициналық сақтандыру қоры түсіндірді
Фото: freepik
2026 жылғы 11 ақпанда Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында (ӘМСҚ) 18 жасқа толған қазақстандықтар үшін медициналық сақтандыру қалай сақталатыны жөнінде түсініктеме берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қор еске салғандай, 18 жасқа дейінгі балалар мемлекеттік міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша сақтандырылған. Сондықтан ата-аналар көбінесе бала 18 жасқа толғаннан кейін оның сақтандыру мәртебесі сақтала ма деп сұрайды.
Сақтандырылған мәртебе келесі жағдайларда сақталады:
- Бала 18 жасқа толған болса да, күндізгі бөлімде оқуды жалғастырады – ол жеңілдік берілген санатқа жатады, және жарналарды мемлекет төлейді.
- Баланың мүгедектігі болса – мемлекет жасына қарамастан жарналарды төлейді, себебі мүгедектер жеңілдік берілген санатқа жатады.
- 18 жастан кейін адам оқымаса және жұмыс істемесе – ол ресми түрде жұмыссыз ретінде тіркеліп, жарналарды жергілікті атқарушы орган төлейді.
"Егер ересек адам ресми жұмысқа тұрған немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болса, ол сақтандыруға жұмыс берушінің немесе өз жарналары арқылы қамтылады. Басқа жағдайда ересек адам МӘМС мәртебесін сақтау үшін өз есебінен жарналарды төлеуі қажет", – деп түсіндірді ӘМСҚ.
Сонымен қатар, қазақстандықтарға бұрын МӘМС жарналарын кім төлейтіні және кімдер төлемейтіндігі жөнінде ақпарат берілген болатын.
