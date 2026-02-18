#Референдум-2026
Қоғам

Премьер-министр: Жеке зертханалар медициналық тексеруден өткізуге дайын емес

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 12:34 Фото: freepik
Олжас Бектенов депутаттардың сұрауына жауап бере отырып, жеке зертханаларды медициналық тексеру жүйесіне қатыстыру мүмкіндігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сенат депутаттары бұған дейін жеке зертханаларды осы процесске тарту ұсынысын жасаған еді.

"Қазіргі кезеңде жеке медициналық зертханалар медициналық тексеру жүйесіне қатысуға ұйымдастырушылық, техникалық және ақпараттық жағынан дайын емес. Олар дәрігерлік сараптаманың электрондық жүйесіне қосылмаған, зерттеу нәтижелерін процессуалды мойындау механизмдері қалыптаспаған және биологиялық сынамаларды жинау, сақтау және зерттеу әдістемелерін сақтау бойынша толық жауапкершілік қамтамасыз етілмеген", – делінген жауапта.

Дәрігерлік сараптаманың электрондық жүйесі (ЭСМО) – бұл қызметкерлерді ауысым алдында және рейске шығар алдында тез арада (40–59 секундта) тексеруге арналған автоматтандырылған электрондық медициналық бақылау жүйесі.

"Осыған байланысты мемлекеттік медициналық ұйымдар жағдайында жеке зертханаларды тарту арқылы медициналық тексеру моделін енгізу кезеңдік түрде жүргізілуі, ЭСМО-мен ақпараттық жүйелер интеграциялануы, заңнамалық деңгейде допуск механизмін, аккредитация тәртібін және зерттеу нәтижелерін процессуалды мойындау реті қарастырылуы қажет. Аталған шараларды іске асыру медициналық тексеруді жетілдіру жұмыстары аясында жалғасады", – деп қосты премьер-министр.

Еске салсақ, бұған дейін елдегі кәсіпорындарда мас күйінде тексеру кабинеттері ашылатыны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
