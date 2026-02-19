#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Қоғам

2026 жылғы наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 11:26 Фото: akorda.kz
Көктемнің бірінші айында қазақстандықтар екі мемлекеттік мерекені атап өтеді: Халықаралық әйелдер күні – 8 наурыз және Наурыз мейрамы, деп хабарлайды Zakon.kz.

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні

  • Бес күндік жұмыс аптасы бойынша – 3 күн демалыс: 7, 8 және 9 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі);
  • Алты күндік жұмыс аптасы бойынша – 2 күн демалыс: 8 және 9 наурыз (жексенбі, дүйсенбі).

Наурыз мейрамы

  • Бес күндік жұмыс аптасы бойынша – 5 күн демалыс: 21, 22, 23, 24 және 25 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі);
  • Алты күндік жұмыс аптасы бойынша – 4 күн демалыс: 21, 22, 23 және 24 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі).

Жалпы, бес күндік жұмыс аптасы бар қазақстандықтар наурыз айында 8 мерекелік күнді демалады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2025 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады
10:42, 04 ақпан 2025
2025 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады
2024 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қалай демалады
10:34, 09 ақпан 2024
2024 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қалай демалады
2026 жылғы қаңтарда қазақстандықтар неше күн демалады
09:23, 23 желтоқсан 2025
2026 жылғы қаңтарда қазақстандықтар неше күн демалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: